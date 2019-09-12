Джонсон возобновит работу парламента Великобритании, если так решит суд

Борис Джонсон / Фото: Reuters

Канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона согласится на возобновление работы национального парламента, если Верховный суд поддержит решение суда Шотландии, постановившего в среду, что приостановка деятельности законодательного органа не была законной. Об этом информировала газета The Time.

"Мы полностью уважаем независимость судебной системы", — приводит издание слова официального представителя канцелярии премьера. Газета расценивает их как готовность Джонсона подчиниться решению Верховного суда. Он должен рассмотреть это дело 17 сентября, и до этого момента парламент будет продолжать оставаться закрытым.

В связи с этим газета Financial Times пишет о том, что к вердикту Верховного суда будет привлечено огромное внимание, потому что по сути судьи должны будут решить — дезинформировал ли Джонсон 28 августа королеву Елизавету II, когда он добился от нее формального одобрения на приостановку работы парламента на пять недель. Премьер обосновал такой шаг необходимостью новому правительству, которое было сформировано лишь в конце июля, разработать программу своей деятельности. Джонсон отверг утверждения, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

Однако шотландский апелляционный суд в среду постановил иначе, усмотрев в этом шаге как раз намерение Джонсона определить ход Brexit без участия народных избранников. Судьи назвали постановление о приостановке работы парламента "незаконным, а следовательно, недействительным и не имеющим юридической силы".

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СМИ обращает внимание на то, что Высокий суд Лондона также в среду вынес решение, отличающееся от вердикта в Шотландии. Он постановил, что решение Джонсона было исключительно политическим и не может быть предметом судебного рассмотрения. Большинство опрошенных газетой юристов в связи с этим сомневаются, что Верховный суд постановит иначе и что он поддержит позицию шотландского апелляционного суда. По мнению издания, основной ответ, на который предстоит дать ответ судьям Верховного суда — могут ли суды вообще пересматривать рекомендации премьер-министра королеве или такие случаи попадают в "запретную зону" высокой политики, где суды не заходят на территорию неписаной конституции Великобритании.

Напомним, Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Теперь законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступает правительство премьер-министра Бориса Джонсона.

Также ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас в разговоре со своим британским коллегой Домиником Раабом призвал Лондон как можно скорее представить предложения по упорядоченному Brexit.

Кроме того, мы писали, что, согласно принятому парламентом законопроекту о продлении срока Brexit, глава правительства Британии Борис Джонсон может предстать перед судом в случае игнорирования требований закона.

Предложение Джонсона о выборах уже выносилось на голосование 5 сентября. Как и на этот раз, тогда Джонсону было необходимо заручиться поддержкой двух третьей членов палаты общин. В итоге 5 сентября он набрал только 298 голосов – на 136 меньше, чем требовалось.

Джонсон считает, что Великобритания нуждается в досрочных выборах из-за того, что ему не удалось помешать парламенту проголосовать против выхода из ЕС без соглашения с Брюсселем, отмечают СМИ. Сам премьер неоднократно заявлял, что он всеми силами будет бороться за заключение сделки с ЕС, но не исключил, что готов на Brexit без сделки.

Как сообщалось, работа британского парламента, который на прошлой неделе решил не дать Борису Джонсону осуществить Brexit без соглашения, в этот вторник была приостановлена на 5 недель – до 14 октября.

Великобритания обязана покинуть Евросоюз до 31 октября этого года.

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