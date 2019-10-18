Влез в чужую квартиру и укусил констебля: внуку Назарбаева вынесли приговор

Айсултан Назарбаев прокусил руку правоохранителя, оставив ему шрам на всю жизнь

Айсултан Назарбаев. Фото: скриншот

Британский суд вынес приговор внуку экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который ранее в этом году сложил свои полномочия.

Об этом сообщили в BBC.

29-летнего Айсултана Назарбаева признали виновным в нападении на сотрудника полиции, находясь под воздействием наркотиков, и приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в 18 месяцев и 140 часам общественных работ.

Кроме того, его обязали продолжить лечение от наркозависимости, а также оплатить штраф в тысячу фунтов и возместить ущерб в 5 тыс. фунтов.

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Приговор был вынесен заочно – внук первого президента Казахстана в суд не явился.

Инцидент произошел 5 июня, когда в полицию Лондона поступило сообщение о мужчине, который кричит террористические лозунги с балкона в центре города.

Прибывший на место событий констебль Росс Сэмбрук обнаружил в квартире Назарбаева и приказал ему лечь на пол. А когда нарушитель ослушался и двинулся в сторону стража порядка, то последний не менее трех раз применил "тазер" – электрошокер дистанционного действия.

Несмотря на это, Назарбаев напал на правоохранителя, прокусив зубами его руку, после чего у мужчины остался шрам.

Следует отметить, что квартира, где произошло нападение, принадлежит женщине, которая утверждает, что незнакома с внуком экс-президента Казахстана. Предположительно, он пробрался в ее жилье через балкон.

Айсултан Назарбаев является старшим сыном дочери казахского лидера Дариги Назарбаевой, которая после отставки своего отца с главной должности в стране стала спикером верхней палаты парламента.

"Сегодня" также сообщали о пышной свадьбе Айсултана Назарбаева, на которой выступали американская певица Бейонсе, рэпер Канье Уэст, группа "А’Студио", а также российские артисты.

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