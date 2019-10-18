Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

Влез в чужую квартиру и укусил констебля: внуку Назарбаева вынесли приговор

18 октября, 16:20

Айсултан Назарбаев прокусил руку правоохранителя, оставив ему шрам на всю жизнь

Айсултан Назарбаев. Фото: скриншот

Айсултан Назарбаев. Фото: скриншот

Британский суд вынес приговор внуку экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который ранее в этом году сложил свои полномочия.

Об этом сообщили в BBC.

29-летнего Айсултана Назарбаева признали виновным в нападении на сотрудника полиции, находясь под воздействием наркотиков, и приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в 18 месяцев и 140 часам общественных работ.

Кроме того, его обязали продолжить лечение от наркозависимости, а также оплатить штраф в тысячу фунтов и возместить ущерб в 5 тыс. фунтов.

Реклама

Приговор был вынесен заочно – внук первого президента Казахстана в суд не явился.

Инцидент произошел 5 июня, когда в полицию Лондона поступило сообщение о мужчине, который кричит террористические лозунги с балкона в центре города.

В тренде
"В рай думает попасть?": Путин снова стал объектом насмешек в сети
Владимир Путин в ВГИКе

Прибывший на место событий констебль Росс Сэмбрук обнаружил в квартире Назарбаева и приказал ему лечь на пол. А когда нарушитель ослушался и двинулся в сторону стража порядка, то последний не менее трех раз применил "тазер" – электрошокер дистанционного действия.

Несмотря на это, Назарбаев напал на правоохранителя, прокусив зубами его руку, после чего у мужчины остался шрам.

Следует отметить, что квартира, где произошло нападение, принадлежит женщине, которая утверждает, что незнакома с внуком экс-президента Казахстана. Предположительно, он пробрался в ее жилье через балкон.

Айсултан Назарбаев является старшим сыном дочери казахского лидера Дариги Назарбаевой, которая после отставки своего отца с главной должности в стране стала спикером верхней палаты парламента.

"Сегодня" также сообщали о пышной свадьбе Айсултана Назарбаева, на которой выступали американская певица Бейонсе, рэпер Канье Уэст, группа "А’Студио", а также российские артисты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Великобритания Казахстан Лондон наркотики внук назарбаев Нурсултан Назарбаев

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео
Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видеоFun
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на Россию
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на РоссиюУкраина
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по Донбассу
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по ДонбассуУкраина
Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами
Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцамиTravel
Встреча в
Встреча в "нормандском формате" не состоится: эксперт объяснил замысел ПутинаУкраина
В Италии участник велогонок за сто метров до финиша получил смертельную травму
В Италии участник велогонок за сто метров до финиша получил смертельную травмуЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...