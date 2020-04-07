Свидания на границе Германии и Швейцарии и отмена карантина в Австрии: как Европа борется с коронавирусом

Пика эпидемии, а затем и летальных случаев, ожидают в Соединенных Штатах в ближайшие дни. На сегодня там 368 тысяч больных. А вот в Европе ситуация стабилизируется. В Италии за последние сутки зафиксировали рекордно низкое количество новых зараженных коронавирусом. Умерли 636 больных. На одного погибшего больше в Испании, но показатель снижается четвертый день подряд.

До пандемии коронавируса граница между Германией и Швейцарией была чисто условной, две страны Шенгенской зоны отделял газон. Впрочем, сейчас все изменилось. Опасная инфекция разделила их забором. По обе стороны родители с детьми, братья и сестры, старые друзья и влюбленные пары. Швейцарец Жан Пьер Вальтер час едет из Цюриха, чтобы увидеть свою подругу Майю Булич. Встречаются на границе. Ей сюда добираться из Германии два с половиной часа.

"Сначала мы разговаривали в интернете, две-три недели этого было достаточно, но потом захотелось увидеться, услышать голос. Поэтому не было другого выхода, как встретиться у этого забора", – говорит Жан Пьер Вальтер.

"Это плохо для нас, но не смертельно. Мы знаем, что будем вместе, и когда снова сможем, будем нормально встречаться", – отзывается Майя Булич.

Когда наступит такой день – пока неизвестно. В Швейцарии 21 тысяча случаев инфицирования коронавирусом. По сравнению с Италией и Испанией – немного, однако не хватает даже базовых средств защиты. Накануне в Цюрихе приземлился самолет из Китая, который привез "голубое золото" – так там назвали несколько миллионов масок и перчаток.

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В Германии количество зараженных превысило 100 тысяч, впрочем, уровень смертности всего полтора процента по сравнению с 10% в Испании и 12% в Италии. Четвертый день подряд случаев заражения становится меньше. Впрочем, несмотря на то что карантин сказывается на экономике, ослаблять ограничения пока не намерены.

"На мой взгляд, Европейский союз переживает самое большое испытание со времен своего основания. Я была бы плохим канцлером, если бы сейчас называла какие-то даты. Я не могу. Австрия в этом отношении на шаг впереди нас, но мы должны учитывать нашу собственную статистику", – заявила Ангела Меркель.

Накануне австрийский коллега Меркель канцлер Себастьян Курц заявил, что карантин ослабят с 14 апреля. Смогут открыться маленькие магазинчики, строительные и садовые магазины. А с 1 мая – торговые центры и парикмахерские. Вместе с тем до середины мая не будут работать школы, гостиницы и рестораны.

А тем временем стало известно, что коронавирус может не приводить к болезни и появлению каких-либо симптомов заболевания примерно у половины инфицированных. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

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