Теракт на мосту в Лондоне: стало известно о состоянии террориста

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Peter Nicholls

Правоохранительные органы британской столицы официально признали атаку на прохожих в центре Лондона терактом.

Как сообщает The Guardian, об этом заявил руководитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу на пресс-конференции после случившегося 29 ноября.

Он подтвердил, что в результате перестрелки террорист был убит. Позже во время обысков его тела, на нем обнаружили муляж "пояса смертника".

Басу не смог подтвердить информацию о пяти пострадавших в результате нападения. Об их состоянии сообщат отдельно.

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На данный момент место происшествия остается в оцеплении. На нем работают специалисты, чтобы исключить угрозу для горожан.

Напомним, днем 29 ноября мужчина с ножом набросился на людей на Лондонском мосту . После прибытия полиции на место событий началась перестрелка. Изначально сообщалось, что злоумышленник был задержан.

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СМИ сообщают, что нападение было внезапным и у спецслужб не было разведданных об этом.

Премьер-министра Великобритании Борис Джонсон уже уведомили о ЧП. Поскольку оно произошло в разгар избирательной кампании перед парламентскими выборами, глава правительства находился на своем избирательном округе, но уже добрался до резиденции на Даунинг-стрит.

Пару лет назад на Лондонском мосту произошел другой теракт – джихадист ИГИЛ совершил наезд на пешеходов, после чего продолжил движение в район Боро-маркет, где набросился на прохожих с ножом.

Несколько месяцев назад террористы избрали себе другую цель – австралийский Сидней, в центре которого мужчина с мачете набросился на людей 13 августа.

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