В Германии госпитализировали работников суда из-за конверта с порошком

Сегодня, 02:06

Пять работников суда, которые держали в руках конверт с зеленым порошком, пожаловались на раздражение и проблемы с дыханием

spiegel.de
spiegel.de

Сотрудники районного суда немецкого города Ринтельн были отправлены в больницу после вскрытия конверта с порошком. Об этом сообщает Spiegel Online во вторник, 6 марта.

Пять работников суда, которые держали в руках конверт с зеленым порошком, пожаловались на раздражение и проблемы с дыханием. Медики их госпитализировали, обследовали также 19 других работников.

Пожарные эвакуировали здание суда, установили мобильные системы обеззараживания и обезвредили подозрительное вещество. Какое вещество было в концерне, пока непонятно.

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По данным полиции, специалисты изучают образец порошка в мобильной лаборатории.

Как сообщалось, письмо с белым порошком доставили во вторник, 13 февраля, в один из офисов в Вестминстерском дворце, в котором проходят заседания британского парламента. По данным специалистов, порошок не представляет опасности.

Ранее сообщалось, что в офис экс-президента США Барака Обамы пришел конверт с белым порошком.

Ранее невестку Дональда Трампа госпитализировали после того, как она вскрыла письмо с белым порошком внутри.
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