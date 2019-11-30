Теракт в Лондоне: преступника обезвредили китовым бивнем и огнетушителем, видео

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Peter Nicholls

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Нейтрализовать террориста, который устроил теракт на мосту в Лондоне, удалось с помощью китового бивня и огнетушителя.

Об этом сообщает Guardian, опубликовав видео, снятое одним из очевидцев, который находился в автомобильной пробке напротив места инцидента.

На кадрах видно, как несколько человек бегут за вооруженным двумя большими ножами террористом: у одного из них в руках огнетушитель, из которого он обдает злоумышленника пеной, а второй держит бивень нарвала (морского млекопитающего. – Ред.) длиной более полутора метров.

Интересно, что китовый бивень был снят со стены здания, в котором террорист напал на людей, — исторической штаб-квартиры лондонской гильдии рыботорговцев, расположенной на Лондонском мосту.

Стоит напомнить, что нападение произошло на встрече выпускников и преподавателей программы Learning Together ("Учимся вместе") Института криминологии Кембриджского университета, на которую был приглашен и 28-летний Усман Хан, напавший на людей с ножами.

На улице террорист был задержан, прибывшие на место полицейские застрелили его при попытке сопротивления. Преступником оказался 28-летний мужчина, который в 2012 году был приговорен к 16 годам тюремного заключения за попытку взорвать Лондонскую фондовую биржу. В декабре прошлого года он был освобожден условно-досрочно и был обязан носить электронный браслет.

Среди тех, кто противостоял Хану, по данным журналистов, были и бывшие заключенные, также освобожденные условно-досрочно. Одним из них был ранее осужденный за убийство Джеймс Форд.

Жертвами нападения стали мужчина и женщина, их личности и национальность не называются. Еще три человека продолжают находиться в больнице.

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