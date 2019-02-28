Тереза Мэй теряет соратников: британский министр ушел в отставку

Министр сельского хозяйства Британии называет перенос выхода из ЕС окончательным унижением королевства

Фото: AFP

Тереза Мэй теряет соратников: британский министр ушел в отставку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/809/d94/5c7809d9490ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/809/d94/5c7809d9490ae.jpg 2019-02-28T18:22:00+02:00 Евросоюз Министр сельского хозяйства Британии называет перенос выхода из ЕС окончательным унижением королевства

Член правительства британского премьер-министра Терезы Мэй сложил свои полномочия в свете возможности переноса даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Как сообщает Sky News, глава министерства сельского хозяйства Джордж Юстэс объяснил свое решение тем, что хочет "быть вольным действовать во время критических дебатов, которые состоятся в ближайшие недели".

Как утверждает министр, то, что британский парламент согласился дать Мэй дополнительное время на переговоры с ЕС по соглашению о Brexit, приведет к тому, что Брюссель "будет максимально диктовать условия любой отсрочки Brexit", а это, в свою очередь, "окончательно унизит" Великобританию.

Напомним, что ранее британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент. С этой целью сотня депутатов Палаты общин объединилась в так называемую Brexit Delivery Group.

Мы так же писали, что в преддверии выхода страны из ЕС жители Великобритании поддались панике и начали запасаться продуктами и медикаментами, буквально сметая с прилавков макароны, соусы и консервы.

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