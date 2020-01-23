The Economist опять нарисовал Крым российским

Британский журнал второй раз за полгода "отдает" аннексированный полуостров России

/ Фото: AFP

Популярное британское издание The Economist продолжает поддерживать силовой захват Крыма Россией – спустя два месяца после видеоролика с картой Украины без незаконно аннексированного полуострова, редакция снова "отдала" его РФ.

23 января журнал опубликовал свой ежегодный Индекс демократии (Democracy Index), в котором оценивается уровень гражданских свобод населения 167 стран мира.

Однако Крымский полуостров на карте был почему-то отмечен оранжевым цветом – как и вся Россия, которую отнесли к авторитарным режимам. В то же время, территория Украины была закрашена в желтый – цвет так называемых гибридных режимов.

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Индекс демократии 2019. Фото: The Economist

Стоит отметить, что в прошлых годах (в 2017-ом и 2018-ом) территориальная принадлежность Крыма не вызывала у редакции никаких сомнений – его указывали украинским.

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Индекс демократии 2017. Фото: The Economist

Индекс демократии 2018. Фото: The Economist

Украинское посольство в Великобритании пока что никак не отреагировало на данную публикацию.

Стоит отметить, что за последние несколько лет данный инцидент стал уже не первым – в 2017 году на сайте The New York Times была опубликована карта России с "присоединенным" Крымом.

А вот прошлым летом оказалось, что карты без аннексированного полуострова продавались для детей – в сети гипермаркетов METRO нашли школьные дневники с "российским Крымом". В компании "Папирус", которая их издала, сообщили, что потребовали у дистрибьюторов вернуть дневники для их утилизации, и обещали наказать ответственных за ошибку.

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