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Токсичный Нотр-Дам: жителям ближайших домов посоветовали сделать анализы крови

5 июня, 16:59

В огне пожара расплавилось около 300 тонн свинца

Собор Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери.

Во Франции жителям парижского района, прилегающего к знаменитому собору Нотр-Дам, где недавно произошел масштабный пожар, посоветовали проверить кровь на содержание свинца.

Особое внимание посоветовали уделить состоянию здоровья беременных женщин и детей, поскольку медики обнаружили тяжелый металл в анализах ребенка, который живет на острове Ситэ в центре города.

Как стало известно, в огне, охватившем Собор Парижской Богоматери полтора месяца назад, расплавилось 300 тонн металла с крыши и колокольни, а ранее свинец был обнаружен в пробах грунта возле Нотр-Дама.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции 15 апреля вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и мог быть связан с идущими в нем ремонтными работами.

В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие пять-шесть лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает. 


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Тег Франция, пожар, Париж, свинец, нотр дам

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