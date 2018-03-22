Трагедия MH17: Нидерланды назвали место суда

Сегодня, 03:05

Все потерпевшие будут обеспечены равными правами

фото AFP
фото AFP

Судебный процесс над подозреваемыми в крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines рейса MH17, который потерпел крушение на Донбассе, пройдет в окружном суде Гааги. Об этом сообщается на сайте национального правительства королевства.

"Любой процесс MH17 будет проходить в окружном суде Гааги и в нем смогут участвовать родственники жертв авиакатастрофы вне зависимости от их национальности", – говорится в сообщении.

Во время суда будет рассмотрена причастность к крушению всех подозреваемых. О ком именно идет речь, в сообщении не указано.

"Также реализуется двусторонний договор, заключенный с Украиной о международно-правовом сотрудничестве в отношении MH17. Таким образом, все родственники пострадавших получают одинаковые права в судебном процессе", – говорится в сообщении.

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Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Созданная международная совместная следственная группа, в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.

Ранее Служба безопасности Украины идентифицировала группу из семи человек, причастных к катастрофе пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.
Нидерланды, суд, Boeing, гаага, Боинг-7777, MH17
Источник:

"Сегодня"

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