Трагедия в Италии: в Генуе решили восстановить обрушившийся мост

Сначала путепровод снесут, на ликвидацию последствий ЧП выделили 500 миллионов евро

Компания Autostrade per l'Italia, обслуживающая мост Моранди близ Генуи, в результате обрушения которого погибли 43 человека, обязалась восстановить его.

По данным агентства Reuters, фирма выделила около 500 млн евро на устранение последствий обрушения. По словам главы компании Джованни Кастеллуччи, новый мост будет возведен с использованием этих средств.

Кастеллуччи также выразил соболезнования семьям погибшим. Как сообщает телеканал Sky News, отвечая на вопрос о том, готов ли он взять на себя ответственность за произошедшее и принести извинения в связи с трагедией, глава фирмы ответил, что "извинения и ответственность, конечно, взаимосвязаны".

"Вы приносите извинения, если чувствуете ответственность", – заявил Кастеллуччи. По его словам, "техническая ситуация является настолько сложной, что только система правосудия сможет понять, что произошло".

Обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем. Власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций.

Сегодня, в субботу, 18 августа состоялась первая церемония похорон жертв. Во всей Италии 18 августа объявлено днем национального траура.

По данным местного управления по гражданской обороне, во время обрушения моста на нем и под ним находились порядка 30-35 легковых автомобилей с людьми и три тяжело груженные фуры.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Трагедия привела к тому, что итальянцы начали продавать за бесценок жилье под путепроводами.