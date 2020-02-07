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Трагедия в Польше: украинец хотел заработать на лечение сестры, но лишился всего

7 февраля, 04:40

Заробитчанин живет в автомобиле и винит во всем нечестного работодателя

Леонид Гловацкий / Фото: Polsat / "Интервенция"

Леонид Гловацкий / Фото: Polsat / "Интервенция"

В Польше произошла очередная жизненная трагедия с участием украинца. В сентябре 2019-го 47-летний уроженец Западной Украины Леонид Гловацкий приехал в Люблин и устроился водителем грузовика. Он хотел заработать на лечение больной раком сестры. Дома его ждут также жена и полуторагодовалый ребенок, сообщает polsatnews.

Мужчина подписал контракт с одной из транспортных компаний, но первая же его поездка в Португалию обернулась штрафом вместо зарплаты. По словам украинца, он погрузился в польском городе Валбжих и отправился в Португалию через Германию, Францию и Испанию.

Во время поездки не было никаких проблем, груз доставил в пункт назначения. Однако, когда он пришел за зарплатой, а ему обещали 1 080 евро, вместо того, чтобы отдать деньги, работодатель наложил на украинца штраф в размере 2 100 евро. За что именно не объяснил. Он отказался общаться и с журналистами, которые заинтересовались историей украинца, и посетили компанию, трудоустроившую его.

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Более того, работодатель Леонида приостановил действие документа, который дает право управлять грузовиком в Европе. За него украинец заплатил почти тысячу злотых (6400 грн). Кроме того, фирма не выдает мужчине другие принадлежащие ему документы.

Теперь он остался без денег и фактически живет в машине. Говорит, что потратил последние 10 грн на хлеб, потом его подкармливали коллеги. Несмотря на это, украинец настроен решительно. Говорит, что не отступится и не вернется домой пока не заработает хотя бы половину суммы, необходимой для лечения сестры – 40 тыс. грн.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Польше махинаторы наживались на украинцах: пострадали 350 заробитчан .

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, как заробитчане в Польше калечатся и погибают по вине работодателей .

Также напомним, что 13 января стало известно: во Львовской области умерла украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом .

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Источник: Yavp.pl

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