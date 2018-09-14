Трагедия в Польше: Заробитчанин сорвался с 15-го этажа стройки

Сегодня, 16:46

Приехавшие на место случившегося медики лишь констатировали смерть украинца

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В результате производственного инцидента в Польше погиб украинец, который выехал на заработки.

Как сообщает портал Dziennik Lodzki, 28-летний мужчина, работавший строителем на объекте в городе Лодзь, сорвался и упал с высоты 15-го этажа.

Инцидент произошел утром 14 сентября на перекрестке улиц Килинского и Пилсудского.

Присутствовавшие при этом вызвали "скорую помощь", но приехавшие на место трагедии польские медики лишь констатировали смерть украинца.

Сообщая об этом, пресс-секретарь полицейского управления Лодзи Анета Соберай о начале расследования не упоминала.

К сожалению, подобный случай в Польше уже далеко не первый даже за этот год.

Ранее в июле украинский рабочий погиб, сорвавшись с крыши на стройке в городе Шамотулы.

Кроме того, в июне на украинца упали бетонные элементы лестницы на строительной площадке в городе Вроцлав. Мужчина также умер.

Также в конце августа мы сообщали о трагическом ДТП в польском Люблине, жертвой которого стал 32-летний гражданин Украины. Находившийся в нетрезвом состоянии мужчина вышел на проезжую часть и попал под колеса
Польша, заробитчане
Источник:

"Сегодня"

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