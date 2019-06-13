Трамп и Дуда считают, что отношения США и Польши вышли на новый уровень
Лидеры двух стран подтвердили, что двусторонние связи достигли нового уровня
Президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда по итогам переговоров в Вашингтоне заявили, что отношения между двумя странами вышли на новый уровень, в том числе благодаря договоренности об увеличении численности американских войск в Польше. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Лидеры двух стран подтвердили, что двусторонние связи достигли нового уровня, в том числе благодаря обещанию увеличить военное присутствие сил США в Польше", — говорится в документе.
"Оба лидера говорили о конкретных шагах, которые предпринимают их правительства, чтобы диверсифицировать энергетические поставки в Европу и противостоять усилиям, направленным на то, чтобы использовать энергетические ресурсы в качестве инструмента для достижения политических целей", — отмечается в заявлении.
Напомним, что Польша на свои средства построит объект для размещения тысячи американских военнослужащих, при этом США не будут вкладываться в него. Президент США подчеркнул, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой военный контингент в Польше за счет переброски сил из Германии или из других мест. По его словам, речь идет о 2 тысячах военнослужащих.
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