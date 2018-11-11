Трамп из-за дождя не приехал почтить память американских солдат

Президент США Дональд Трамп, который находится с визитом во Франции, из-за плохой погоды отменил свою поездку на кладбище, где похоронены американцы погибшие в Первой мировой войне.

Ожидалось, что глава Белого дома примет участие в церемонии возложения венка на мемориале, расположенном в 100 километрах от Парижа, но его вертолет не взлетел из-за дождя, сообщает Bloomberg.

Как стало известно, 10 ноября Трамп провел встречу и обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а после этого большую часть дня находился в резиденции посла США, где остановился на время мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Стоит добавить, что отмена этого визита вызвала резкое осуждение критиков в США, которые выразили уверенность в том, что Трамп был обязан найти другой способ добраться на церемонию.

Между тем, в городке Компьен, где 100 лет назад было подписано перемирие, положившее конец мировой войне, состоялась историческая встреча канцлера Германии и президента Франции – Ангела Меркель и Эммануэль Макрон приняли участие в церемонии, посвященной примирению после двух разрушительных мировых войн.

Лидеры двух стран отметили "ценность французско-немецкого примирения на службе Европе и миру". В свою очередь, Меркель подчеркнула, что она стала первым послевоенным канцлером Германии, посетившим Компьен с президентом Французской республики.

В свою очередь, на странице Макрона в Twitter появилась трогательная фотография: на фоне зеленых елей, занимающих большую часть снимка, запечатлены лидеры ФРГ и Франции. Подписан снимок всего одним словом: "Вместе".

Отметим, что в Париже проходят мероприятия посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. Возле Триумфальной арки пройдет акция, которую посетит беспрецедентное количество мировых лидеров. Среди приглашенных – президент Украины Петр Порошенко.