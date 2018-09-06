Трансплантация по-европейски: опыт Бельгии и Германии

Бельгийцы ждут сердце, легкие, печень не более полугода. Там развито трупное донорство и действует презумпция согласия. В Германии, наоборот, немцы не являются донорами посмертно, если не согласились при жизни. Однако шансы дождаться органа там значительно выше, чем в Украине.

В Украине почти нет шансов дождаться новой печени – трупная трансплантация у нас отсутствует. Чтобы забрать у погибшего органы, надо добро от родственников. А договариваться некому, трансплант-координаторов также пока нет. В Бельгии же – никого не уговаривают. Там действует презумпция согласия, следовательно, все являются донорами автоматически.

К потенциальному донорству европейцев готовят еще со школы. Читают им лекции и раздают буклеты, в которых рассказывают, что своими органами один человек может спасти по меньшей мере семь жизней.

Кто не хочет отдавать органы – пишет отказ. Но большинство бельгийцев – "за". Они не боятся мифических "черных" трансплантологов, а своим врачам – доверяют.

В восьми европейских странах пересадку органов координирует организация Евротрансплант. Бельгийцы сообщают, если в них появилась, например, печень. И десятки специалистов анализируют списки ожидания. И решают, кому, в какой стране отдать орган.

Ранее мы писали, что в Германии научились спасать пациентов, которые ожидают пересадку сердца.

Напомним, родственники больных, нуждающихся в трансплантации органов, устроили митинг под Верховной Радой.