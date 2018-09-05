Под Радой прошел митинг родственников больных, нуждающихся в трансплантации органов

Родственники больных, нуждающихся в трансплантации органов, устроили митинг под Верховной Радой. Закон, который позволит пересадку донорских органов в Украине, заработает только через год. До этого пациенты будут оперироваться за рубежом. На это Министерство здравоохранения выделило почти 390 млн гривен на этот год. Впрочем, деньги кончились еще три месяца назад. Поэтому родственники больных просят депутатов обязать Минздрав предоставить дополнительно 300 млн гривен на лечение за рубежом.

"Нужна нам трансплантация от донора. Мы уже нашли донора, нам подходит, но 110 тысяч долларов просто неподъемная сумма. Продали квартиру, у нас в Харькове была. Собираем всем миром, кто в фондах, люди помогают, страна нам еще не помогала", – рассказала Ольга Брушкова, сестра больной раком.

Ранее мы писали, что в Германии, где органы пересаживают, как в Украине – по презумпции несогласия – ежегодно находят более трехсот донорских сердец. Тогда как в Украине их вообще нет. Немцы соглашаются жертвовать органы. Но иногда родственники погибших врачам отказывают.

В Германии пытаются популяризировать трансплантологию. Пример жертвенности подает даже президент. Франк-Вальтер Штайнмайер отдал свою почку больной жене. И тем показал – привилегии в листе ожидания даже для первой фрау нет.

Ранее мы писали, что в США людям пересаживают органы, напечатанные на 3D-принтерах.

Также сообщалось, что все исландцы по умолчанию станут донорами органов.