Третий отравитель Скрипаля: что известно о "грушнике" Денисе Сергееве

Оказалось, что третий участник покушения был командиром роты ВДВ и участвовал в боях в Чечне и Дагестане

Денис Сергеев, он же "Сергей Федотов". Фото: скриншот.

Третий отравитель Скрипаля: что известно о "грушнике" Денисе Сергееве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/edc/dc2/5c6edcdc24b02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/edc/dc2/5c6edcdc24b02.jpg 2019-02-21T19:29:59+02:00 Евросоюз Оказалось, что третий участник покушения был командиром роты ВДВ и участвовал в боях в Чечне и Дагестане

Известный под именем "Сергей Федотов" сотрудник ГРУ Денис Сергеев, которого называют третьим соучастником отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, участвовал в военных операциях России в Дагестане и Чечне, говорится в расследовании The Insider и Bellingcat

Как выяснили журналисты, в 90-ых годах он в звании капитана командовал ротой воздушного десанта, а в 1999 участвовал в бою за высоту Ослиное ухо, был ранен и после – представлен к государственной награде.

В начале 2000-ых он так же, как и другие "сосберецкие туристы" Анатолий Чепига и Александр Мишкин, переехал в Москву и поступил в Военно-дипломатическую академию Минобороны РФ, еще известную как "консерватория ГРУ".

Кроме того, удалось проследить и его связь с "грушниками", которые пытались организовать переворот в Черногории – Эдуарда Шишмаковым и Владимиром Моисеевым, который обладал правами на вождение автомобилем, на котором Сергеев ездил в Санкт-Петербург.

Расследователи утверждают, что идентифицировали Сергеева через дату рождения "Сергея Федотова", которую они получили из списков пассажиров, летевших в Лондон 2 марта 2018 года. Человек с такой же датой рождения и именем Денис Сергеев оказался прописан по адресу "консерватории" – ул. Народного Ополчения, 50.

Журналисты также сравнили фотографию Федотова из его загранпаспорта с кадрами из документального видео о битве на высоте Ослиное ухо:

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что третий агент ГРУ, связанный с отравлением Скрипаля, остался в Великобритании после покушения.

Мы также писали, что двое других подозреваемых в покушении на бывшего полковника ГРУ и его дочь в Великобритании – это Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Третий отравитель Скрипаля: что известно о "грушнике" Денисе Сергееве". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.