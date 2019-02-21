Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Третий отравитель Скрипаля: что известно о "грушнике" Денисе Сергееве

Сегодня, 19:29

Оказалось, что третий участник покушения был командиром роты ВДВ и участвовал в боях в Чечне и Дагестане

Денис Сергеев, он же "Сергей Федотов". Фото: скриншот
Денис Сергеев, он же "Сергей Федотов". Фото: скриншот.
Третий отравитель Скрипаля: что известно о "грушнике" Денисе Сергееве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/edc/dc2/5c6edcdc24b02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/edc/dc2/5c6edcdc24b02.jpg Евросоюз Оказалось, что третий участник покушения был командиром роты ВДВ и участвовал в боях в Чечне и Дагестане

Известный под именем "Сергей Федотов" сотрудник ГРУ Денис Сергеев, которого называют третьим соучастником отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, участвовал в военных операциях России в Дагестане и Чечне, говорится в расследовании The Insider и Bellingcat

Как выяснили журналисты, в 90-ых годах он в звании капитана командовал ротой воздушного десанта, а в 1999 участвовал в бою за высоту Ослиное ухо, был ранен и после – представлен к государственной награде.

Читайте также

В начале 2000-ых он так же, как и другие "сосберецкие туристы" Анатолий Чепига и Александр Мишкин, переехал в Москву и поступил в Военно-дипломатическую академию Минобороны РФ, еще известную как "консерватория ГРУ".

Кроме того, удалось проследить и его связь с "грушниками", которые пытались организовать переворот в Черногории – Эдуарда Шишмаковым и Владимиром Моисеевым, который обладал правами на вождение автомобилем, на котором Сергеев ездил в Санкт-Петербург.

Расследователи утверждают, что идентифицировали Сергеева через дату рождения "Сергея Федотова", которую они получили из списков пассажиров, летевших в Лондон 2 марта 2018 года. Человек с такой же датой рождения и именем Денис Сергеев оказался прописан по адресу "консерватории" – ул. Народного Ополчения, 50.

Журналисты также сравнили фотографию Федотова из его загранпаспорта с кадрами из документального видео о битве на высоте Ослиное ухо:

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что третий агент ГРУ, связанный с отравлением Скрипаля, остался в Великобритании после покушения.

Мы также писали, что двое других подозреваемых в покушении на бывшего полковника ГРУ и его дочь в Великобритании – это Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег сергеев, Скрипаль, отравление Скрипаля, Солсбери, Руслан Боширов, Александр Петров, Чепига, Мишкин, Сергей Федотов

Вы сейчас просматриваете новость " Третий отравитель Скрипаля: что известно о "грушнике" Денисе Сергееве". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Британские следователи работают в Болгарии по делу об отравлениях в Солсбери

15 февраля, 05:24

Власти Болгарии предоставили британским следователям полную информацию и обеспечили свободу в процессуальных мероприятиях

СМИ узнали об ухудшении здоровья Скрипаля

17 февраля, 20:27

67-летний Сергей Скрипаль находится под наблюдением врачей

Мать Скрипаля попросила полицию признать сына и внучку пропавшими без вести

Вчера, 07:12

Племянница Скрипаля сообщила, что заявление подано по месту жительства – в Москве

СМИ сообщили об еще двух причастных к отравлению Скрипалей россиянах

8 февраля, 08:09

Эти россияне, по мнению британской полиции, наблюдали за исполнителями

В ЕС разработали санкции против ГРУ: в список попали "Петров" и "Боширов"

16 января, 15:47

Совет ЕС согласовал введение санкций против четырех офицеров ГРУ, включая отравителей Скрипалей

Все еще в Британии: установлено местонахождение Сергея и Юлии Скрипаль

7 января, 17:39

Вопреки изначальному мнению, что переживших покушение россиян переселят за пределы королевства, они все еще живут в Англии

Морозы ударят с новой силой: названы даты

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Российскую звезду со скандалом не пустили в самолет: за что?

Порошенко дал поручение провести индексацию пенсий

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский
Загрузка...

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Сегодня, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Вчера, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

19 февраля, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

19 февраля, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Муж Регины Тодоренко умилил сеть фото с двухмесячным сыном

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала