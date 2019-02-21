Третий отравитель Скрипаля: что известно о "грушнике" Денисе Сергееве
Оказалось, что третий участник покушения был командиром роты ВДВ и участвовал в боях в Чечне и Дагестане
Известный под именем "Сергей Федотов" сотрудник ГРУ Денис Сергеев, которого называют третьим соучастником отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, участвовал в военных операциях России в Дагестане и Чечне, говорится в расследовании The Insider и Bellingcat
Как выяснили журналисты, в 90-ых годах он в звании капитана командовал ротой воздушного десанта, а в 1999 участвовал в бою за высоту Ослиное ухо, был ранен и после – представлен к государственной награде.
В начале 2000-ых он так же, как и другие "сосберецкие туристы" Анатолий Чепига и Александр Мишкин, переехал в Москву и поступил в Военно-дипломатическую академию Минобороны РФ, еще известную как "консерватория ГРУ".
Кроме того, удалось проследить и его связь с "грушниками", которые пытались организовать переворот в Черногории – Эдуарда Шишмаковым и Владимиром Моисеевым, который обладал правами на вождение автомобилем, на котором Сергеев ездил в Санкт-Петербург.
Расследователи утверждают, что идентифицировали Сергеева через дату рождения "Сергея Федотова", которую они получили из списков пассажиров, летевших в Лондон 2 марта 2018 года. Человек с такой же датой рождения и именем Денис Сергеев оказался прописан по адресу "консерватории" – ул. Народного Ополчения, 50.
Журналисты также сравнили фотографию Федотова из его загранпаспорта с кадрами из документального видео о битве на высоте Ослиное ухо:
Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что третий агент ГРУ, связанный с отравлением Скрипаля, остался в Великобритании после покушения.
Мы также писали, что двое других подозреваемых в покушении на бывшего полковника ГРУ и его дочь в Великобритании – это Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
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