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Отравление Скрипалей: новые подробности

Сегодня, 04:08

Британским СМИ стало известно об оставшемся в Соединенном Королевстве третьем отравителе Скрипалей

Фото: AFP
Отравление Скрипалей: новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b92/cc7/5c5b92cc713f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b92/cc7/5c5b92cc713f4.jpg Евросоюз Британским СМИ стало известно об оставшемся в Соединенном Королевстве третьем отравителе Скрипалей

Третий агент российских спецслужб, связанный якобы с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, остался в Великобритании после покушения. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на свои источники.

По их словам, некий офицер под вымышленным именем Сергей Федотов прибыл в Великобританию одновременно с Петровым и Бошировым и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.

Как отмечает Telegraph, Федотов возможно оставался в Британии еще как минимум несколько дней после отравления Скрипалей.

Напомним, ранее журналисты определили местонахождение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они утверждают, что россияне живут на юге Англии под наблюдением врачей.

Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Кроме того, ранее британский премьер Тереза Мэй прямо заявляла о том, что именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".

Как сообщалось, российского шпиона-перебежчика Скрипаля и его дочь Юлию отравили 5 марта 2018 года.

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Тег Великобритания, отравление, гру, Скрипаль

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