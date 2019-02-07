Отравление Скрипалей: новые подробности
Британским СМИ стало известно об оставшемся в Соединенном Королевстве третьем отравителе Скрипалей
Третий агент российских спецслужб, связанный якобы с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, остался в Великобритании после покушения. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на свои источники.
По их словам, некий офицер под вымышленным именем Сергей Федотов прибыл в Великобританию одновременно с Петровым и Бошировым и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.
Как отмечает Telegraph, Федотов возможно оставался в Британии еще как минимум несколько дней после отравления Скрипалей.
Напомним, ранее журналисты определили местонахождение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они утверждают, что россияне живут на юге Англии под наблюдением врачей.
Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").
Кроме того, ранее британский премьер Тереза Мэй прямо заявляла о том, что именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".
Как сообщалось, российского шпиона-перебежчика Скрипаля и его дочь Юлию отравили 5 марта 2018 года.
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