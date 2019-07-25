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Выход Британии из ЕС: Джонсон сделал важное заявление

25 июля, 15:07

Джонсон заявил, что к 2050 году экономика Соединенного Королевства станет самой большой и самой процветающей в Европе

Фото: Getty Images

Выход Великобритании из Евросоюза к 31 октября этого года будет приоритетом в работе нового правительства страны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего первого выступления перед депутатами Палаты общин британского парламента.

"Наша миссия – осуществить Brexit к 31 октября, чтобы вновь объединить и наполнить энергией нашу великую страну, сделав ее лучшим местом на свете. Когда я называю Соединенное Королевство лучшим местом на свете, некоторые могут обвинить меня в том, что я преувеличиваю, однако полезно было бы представить себе траекторию, на которую мы сейчас можем встать. Вполне реально, что к 2050 году экономика Соединенного Королевства станет самой большой и самой процветающей в Европе, находясь в центре новой сети торговых сделок, дорогу к заключению которых проложим мы", - сказал Джонсон, добавив, что новые технологии также должны сыграть значительную роль для расширения британского экономического влияния в мире.

Напомним, новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании, что страна в любом случае покинет Европейский союз 31 октября.

"Мы собираемся выполнить неоднократные обещания парламента перед народом и выйдем из ЕС 31 октября без всяких "если" или "но", - сказал глава правительства на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Напомним, Елизавета II приняла отставку предшественницы Джонсона Терезы Мэй. Вместе с ней в знак протеста против Джонсона свои должности оставили министры юстиции, финансов и по вопросам международного развития, а также замминистров культуры и иностранных дел Великобритании.


Напомним, что премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера британских консерваторов и главы правительства в мае. Ее решение не стало неожиданностью, так как из-за неудачи с Brexit, такой исход был весьма ожидаем.

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Тег Великобритания, джонсон, Brexit

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ТАСС

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