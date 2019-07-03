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Турист погиб в результате извержения вулкана в Италии

3 июля, 21:25

Туристы прогуливались по склону вулкана

Фото: Pixabay

По меньшей мере один человек погиб, еще один пострадал в результате извержения вулкана Стромболи на одноименном острове в Италии. Об этом в среду сообщила газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на пожарную службу города Мессина.

По ее данным, речь идет о туристах, которые прогуливались по склону вулкана. Информацию о погибшем подтвердил мэр города Липари Марко Джорджианни.

Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов, расположенных к северу от Сицилии. Вулкан Стромболи имеет три активных кратера. Его последнее крупное извержение произошло в 2009 году.

Напомним, вулкан Ройкоке полностью уничтожил все живое на одном из Курильских островов. Он проснулся несколько дней назад, впервые за сто лет. Но извергаться начал накануне. За считанные часы у его подножия погибло все живое. В то же время, людей на острове не было, утверждают ученые.


Ранее мы писали, что  на итальянской Сицилии проснулся крупнейший вулкан Европы – Этна. Ученые подтвердили извержение лавы на несколько сотен метров.

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Тег Италия, туристы, турист, вулкан, извержение

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Источник:

ТАСС

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