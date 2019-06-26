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Вулкан уничтожил все живое на курильском острове

26 июня, 19:27

От пепла страдали даже моряки в Тихом океане


Вулкан Ройкоке полностью уничтожил все живое на одном из Курильских островов. Он проснулся несколько дней назад, впервые за сто лет. Но извергаться начал накануне. За считанные часы у его подножия погибло все живое. В то же время, людей на острове не было, утверждают ученые.

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От пепла, шлейф которого растянулся чуть ли не на тысячи километров, страдали даже корабли в Тихом океане. Моряки, работавшие на палубе, вынуждены были надеть респираторы.

Сегодня же случилось еще одно извержение вулкана – в Папуа – Новой Гвинее. Вулкан Улавун проснулся и "выплюнул" огромный столб пыли. 

Местные власти начали эвакуацию жителей окрестных поселений, а десятки жителей уже покинули свои дома самостоятельно. В целом, это может коснуться сотен человек. Вулканологи утверждают, что перед этим они несколько недель наблюдали повышенную активность Улавуна.

Напомним, в конце прошлого месяца на итальянской Сицилии проснулся крупнейший вулкан Европы – Этна. Ученые подтвердили извержение лавы на несколько сотен метров.

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Тег вулкан

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