Туск назвал бескомпромиссной позицию Великобритании по Brexit

Председатель Европейского Совета Дональд Туск назвал жесткой представленную на саммите ЕС в Зальцбурге позицию Великобритании по Brexit, однако он все еще рассчитывает на компромисс.

"Позиция Великобритании, представленная перед самой встречей в Зальцбурге (неформальным саммитом ЕС 19-20 сентября – ред.) и во время нее, была на удивление жесткой и фактически бескомпромиссной", – говорится в заявлении Туска, распространенном пресс-службой Евросовета в Брюсселе в пятницу.

Однако Туск подчеркнул, что считает "возможным" компромисс по Brexit.

"Реакция лидеров 27 стран ЕС заключалась в том, чтобы подтвердить наше доверие главному переговорщику Мишелю Барнье и нашу позицию о целостности единого рынка и по вопросу ирландской границы. Понимая логику переговоров, я остаюсь убежденным в том, что приемлемый для всех компромисс по-прежнему возможен. Я говорю эти слова как близкий друг Великобритании и настоящий поклонник премьер-министра Мэй", – сказано в коммюнике.

Он заверил, что Европейский союз и его руководители в полной мере уважают решение Великобритании, высказанное на референдуме о выходе из ЕС.

Кроме того, Туск отметил, что с самого начала ЕС "сосредотачивался на том, чтобы найти решение, которое бы минимизировало ущерб от Brexit". Он также указал на важность того, чтобы создать наилучшие отношения между Брюсселем и Лондоном в будущем.

Между тем, Туск заявил, что ЕС тщательно и "со всей серьезностью" изучил предложения Лондона, представленные в плане Чекерс.

"Мы тщательно изучили предложения, выдвинутые в Чекерсе. Результаты нашего анализа были известны британской стороне по каждой детали в течение многих недель. После активных консультаций с государствами-членами (ЕС – ред.) мы решили, что во благо переговоров и из уважения к усилиям премьера-министра Мэй мы будем рассматривать план Чекерс как шаг в правильном направлении", – отмечается в заявлении председателя Европейского Совета.

Он напомнил, что "некоторые предложения премьер-министра Мэй в Чекерсе указывают на позитивную эволюцию подхода Великобритании, а также на волю к минимизации негативных последствий Brexit".

"По другим вопросам, таким как ирландский или правила экономического сотрудничества, предложения Великобритании необходимо будет переработать и продолжить переговоры", – повторил председатель Евросовета позицию ЕС.

Ранее в пятницу британский премьер Тереза Мэй заявила, что переговоры Лондона и Брюсселя вокруг условий выхода Великобритании из Европейского Союза зашли в тупик, и прозвучавший в Зальцбурге ответ европейской стороны на предложения Британии был неприемлемым.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Еврокомиссия полностью готова к любым сценариям и последствиям провала переговоров по Brexit, но стремится избежать этого.