Туск рассказал, какую опасность для Евросоюза и НАТО представляет Путин

По словам председателя ЕНП, сегодня ситуация более серьезная, чем в прошлом

/ Фото: AFP

Президент России Владимир Путин стремится добиться дезинтеграция Европейского союза и НАТО. Такое мнение высказал председатель Европейской народной партии, экс-глава Европейского совета и бывший польский премьер Дональд Туск, переедает Gazeta Wyborcza.

"В этом проекте у него есть союзники и помощники: сознательные, непроизвольные и так называемые полезные идиоты", - сказал он.

По его словам, сегодня ситуация более серьезная, чем в прошлом.

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"Изменения в Киеве, тесная реинтеграция Москвы и Минска и политика президента (США) Трампа являются достаточными причинами попробовать любой ценой восстановить элементарный внутренний консенсус в международной политике и восстановить статус Польши как регионального лидера европейской интеграции", - сказал Туск.

Ранее Дональд Туск заявил, что президент США Дональд Трамп является главной проблемой для Европейского Союза.

"Впервые в истории есть американский президент, который открыто выступает против единой Европы. Он поддерживает Brexit (выход Великобритании из состава ЕС. – Ред.) и молится за распад союза", – заявил Туск.

Напомним, делегаты 24-го съезда Европейской народной партии (ЕНП) выбрали в Загребе подавляющим большинством голосов новым председателем политического объединения единственного кандидата Дональда Туска.

Видео: Reuters

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