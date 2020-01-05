Туск рассказал, какую опасность для Евросоюза и НАТО представляет Путин

Президент России Владимир Путин стремится добиться дезинтеграция Европейского союза и НАТО. Такое мнение высказал председатель Европейской народной партии, экс-глава Европейского совета и бывший польский премьер Дональд Туск, переедает Gazeta Wyborcza.
"В этом проекте у него есть союзники и помощники: сознательные, непроизвольные и так называемые полезные идиоты", - сказал он.
По его словам, сегодня ситуация более серьезная, чем в прошлом.
"Изменения в Киеве, тесная реинтеграция Москвы и Минска и политика президента (США) Трампа являются достаточными причинами попробовать любой ценой восстановить элементарный внутренний консенсус в международной политике и восстановить статус Польши как регионального лидера европейской интеграции", - сказал Туск.
Ранее Дональд Туск заявил, что президент США Дональд Трамп является главной проблемой для Европейского Союза.
"Впервые в истории есть американский президент, который открыто выступает против единой Европы. Он поддерживает Brexit (выход Великобритании из состава ЕС. – Ред.) и молится за распад союза", – заявил Туск.
Напомним, делегаты 24-го съезда Европейской народной партии (ЕНП) выбрали в Загребе подавляющим большинством голосов новым председателем политического объединения единственного кандидата Дональда Туска.
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