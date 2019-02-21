Тысячи каталонцев снова требуют независимость: яркие фото с улиц Барселоны
Сепаратистов поддержали профсоюзы, которые требуют сократить рабочую неделю и увеличить минимальную зарплату
В мятежной испанской Каталонии снова беспорядки – 21 февраля тысячи жителей региона вышли на улицы, чтобы в очередной раз потребовать независимости. Только в Барселоне под представительством правительства Испании собрались около 9 тыс. человек.
Кроме того, к протестующим сепаратистам присоединились и профсоюзы – они добиваются сокращения рабочей недели до 35 часов и увеличения минимальной заработной платы для каталонцев до 1200 евро.
Протестующие, среди которых немало человек одеты в желтые жилеты, с утра перекрыли основные транспортные магистрали и железнодорожные пути.
По информации СМИ, в результате беспорядков пострадали уже 28 человек, включая 12 сотрудников полиции Каталонии и как минимум одного журналиста.
Напомним, что забастовка проходит на фоне судебного процесса над 12 бывшими членами каталонского правительства, которые организовали и провели референдум о независимости региона от Мадрида. Обвиняемым грозит от 16 до 25 лет лишения свободы.
Кроме того, сообщалось, что осенью председатель правительства Каталонии пригрозил испанскому премьеру Педро Санчесу отозвать поддержку его правительства в национальном парламенте, если тот не согласует механизм самоопределения региона.
Мы также писали о протестах, которые охватили крупнейшие города Каталонии после решения испанского правительства провести выездное заседание в столице мятежного региона – Барселоне.
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