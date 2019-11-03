Тысячи шотландцев вышли на митинг за независимость от Великобритании: фото и видео

На митинг впервые за последние пять лет вышла и глава правительства Шотландии Никола Стерджен

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В самом большом шотландском городе Глазго тысячи людей вышли на демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании. По данным организаторов, в "Марше за независимость" приняли участие около 20 тысяч человек, многие из которых несли шотландские флаги.

На митинг, в частности, впервые за последние пять лет вышла и глава правительства Шотландии Никола Стерджен. Она предупредила, что возможная победа Консервативной партии британского премьера Бориса Джонсона на предстоящих парламентских выборах будет означать, что "Шотландия будет против своей воли вырвана из семьи европейских стран".

Nicola Sturgeon says the upcoming general election is "the most important, probably in all of our lifetimes".



Read today's top stories here: https://t.co/h6TvAKWsTHpic.twitter.com/BvSB3G8d99 — Sky News Politics (@SkyNewsPolitics) 2. November 2019

"Гораздо лучшая альтернатива в том, чтобы взять будущее в свои руки и стать независимым государством", - заявила она, цитирует агентство dpa.

Также Стерджен опубликовала сообщение на сайте ее Национальной партии Шотландии (SNP).

"Независимая Шотландия ближе, чем когда-либо. Это действительно в пределах досягаемости", – отметила Стерджа.

Ранее Никола Стерджен заявила, что обратится с требованием о референдуме к британскому правительству независимо от результатов выборов, которые должны состояться в Великобритании 12 декабря.

"Это требование раздела 30 (Закона о Шотландии. – Ред.) будет доставлено на Даунинг-стрит, кто бы там ни был, до Рождества. Очень важно, чтобы Шотландия взяла под контроль наше собственное будущее", - сказала Никола Стерджен.

Согласно действующему закону, чтобы провести очередной референдум на законных основаниях, Шотландии необходимо разрешение британского правительства в Вестминстере.

На первом референдуме по этому вопросу в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. В то же время 23 июня 2016 года в ходе референдума о выходе Великобритании из Евросоюза 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. После этого Стерджен снова заговорила о возможном выходе страны из Соединенного Королевства.

В марте 2017 года парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости от Великобритании. Однако позднее Стерджен временно отказалась от подготовки второго плебисцита, заявив, что этот вопрос необходимо решить после того, как станет понятно, на каких условиях будет проходить Brexit.

Ранее парламенты Шотландии и Уэльса официально выступили против соглашения о Brexit, разработанного британским правительством и ЕС.

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