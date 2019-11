Тысячи шотландцев вышли на митинг за независимость от Великобритании: фото и видео

В самом большом шотландском городе Глазго тысячи людей вышли на демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании. По данным организаторов, в "Марше за независимость" приняли участие около 20 тысяч человек, многие из которых несли шотландские флаги.

На митинг, в частности, впервые за последние пять лет вышла и глава правительства Шотландии Никола Стерджен. Она предупредила, что возможная победа Консервативной партии британского премьера Бориса Джонсона на предстоящих парламентских выборах будет означать, что "Шотландия будет против своей воли вырвана из семьи европейских стран".

Nicola Sturgeon says the upcoming general election is "the most important, probably in all of our lifetimes".



