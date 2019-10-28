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Евросоюз опять перенес Brexit: названа новая дата

28 октября, 12:37

Страны ЕС отложили выход Великобритании еще на три месяца

/ Фото: Getty Images

Страны Европейского союза одобрили очередную отсрочку выхода Великобритании из ЕС – до конца января следующего года.

Об этом 28 октября сообщил на своей странице в Twitter председатель Европейского совета Дональд Туск.

"27 стран ЕС договорились одобрить запрос Великобритании отложить Brexit до 31 января 2020 года", — написал он.

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Глава Евросовета отметил, что данное решение еще предстоит оформить в письменном виде.

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Ранее в палате общин предварительно одобрили соглашение по Brexit, но в то же время отказались от предложения правительства завершить ратификацию в нижней палате британского парламента за три дня. В связи с этим британский премьер Борис Джонсон сообщил, что будет консультироваться с лидерами стран ЕС насчет дальнейших шагов. Кроме того, в ожидании результата этих консультаций он заявил о приостановке процедуры ратификации сделки.

Сам Джонсон назвал ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза, очень сложной и очень глупой.

Добивающийся теперь проведения досрочных выборов в парламент страны, добавил, что именно обновление состава Палаты общин является лучшим выходом для королевства. Поставить на голосование вопрос о выборах правительство Джонсона намерено 28 октября.

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Великобритания Евросовет Дональд Туск Европейский Совет Brexit

Источник: Сегодня

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