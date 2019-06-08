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У границ России стартовали масштабные учения НАТО

8 июня, 21:46

В маневрах "Железный волк-2019" участвуют 4000 военных и тысяча единиц техники

Фото: НАТО

В Латвии 8 июня стартовали масштабные учения НАТО Gelezinis Vilkas 2019 ("Железный волк-2019"), в которых принимают участие около четырех тысяч военных из десяти стран и более тысячи единиц техники.

"Целью учений, в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи", — заявил пресс-офицер мотопехотной бригады Литовской армии Комантас Павиленис.

Также стало известно, что в маневрах, кроме литовских бойцов, принимают участие также представители Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Чехии и Эстонии.

Часть этих военных входит в состав расквартированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования.

Учения проходят на полигоне в районе города Пабраде (на востоке страны недалеко от границы с Белорусью), а также на полигоне Гайжюнай (в центре страны).

"Военная техника с мест постоянной дислокации в район учений проследует гражданскими автострадами в сопровождении военной полиции", — сказал Павиленис.

Часть маневров пройдет по согласованию с местными властями на прилегающих к полигонам гражданских территориях. Учения продлятся две недели. Стоит добавить, что перед началом маневров литовцы направили приглашения наблюдателям стран-соседей – Беларуси, России, Финляндии и Швеции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как бойцы Вооруженных сил Украины отрабатывали действия самоходно-артиллерийской батареи 2С1 при поддержке общевойсковых подразделений. К участию в учениях привлекались начальники групп боевого применения ракетных войск и артиллерии оперативно-тактических группировок, командиры воинских частей ракетных войск и артиллерии, начальники артиллерии и командиры бригадных артиллерийских групп, которые выполняют боевые задачи на Донбассе.

Также мы выкладывали фото и видео отражения "прорыва врага" танковым резервом ООС. Танкисты отработали отражение атаки противника, который прорвал или вклинился в оборону наших войск.

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Тег Литва, НАТО, учения

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ТАСС

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