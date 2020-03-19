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У одного из самых богатых людей в мире нашли коронавирус

19 марта, 18:39

Станислав Кожемякин

Анализы князя Монако Альберта оказались положительными

Правитель Монако князь Альберт II оказался в числе десяти жителей города-государства, которые заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом 19 марта заявили в пресс-службе княжеского дворца, заверив в том, что состояние здоровья главы княжества не вызывает беспокойства – он продолжает работать в своей личной квартире и поддерживает связь с членами кабинета министров.

"Его Высочество призывает народ Монако уважать карантинные меры и сводить к минимуму контакты с другими людьми. Только строгое соблюдение этих ограничительных мер позволит остановить распространение коронавируса", – говорится в заявлении дворца.

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За несколько часов до настораживающего объявления 62-летний Альберт распорядился усилить меры, направленные на предотвращение распространения вируса в Монако.

Три дня назад стало известно о том, что анализы монакского премьер-министр Сержа Телле на коронавирус тоже оказались положительными.

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При этом заразилась ли его супруга, княгиня Шарлен, не уточняется.

Монакский князь Альберт считается одним из самых богатых людей в мире – его состояние оценивается в миллиард долларов.

Напомним, что о первом случае инфицирования в княжестве стало известно 28 февраля.

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Монако

Источник: Сегодня

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