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Убийство полицейских в Париже: появились новые подробности

3 октября, 19:43

В здании префектуры полиции Парижа сотрудник ведомства напал с ножом на своих коллег.

Мужчина, совершивший нападение на префектуру полиции Парижа в четверг, принял ислам полтора года назад. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на свои источники.

Телеканал отмечает, что причины атаки на данный момент не известны.

В четверг в здании префектуры полиции Парижа 45-летний административный сотрудник ведомства напал с ножом на своих коллег. По данным прокуратуры, в результате нападения погибли женщина и трое мужчин. Еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь.

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Нападавший был застрелен во дворе префектуры. В настоящий момент задержана жена нападавшего. Ее допрашивает полиция.

Жертвами нападения стали четыре находившиеся в префектуре человека, среди них – минимум одна женщина. По некоторым данным, все они – сотрудники полиции.

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Фото: REUTERS/Simon Dawson

По сообщениям местных СМИ, нападавший сам также работал в этом отделении, он занимался административной работой. Телеканал BFMTV утверждает, что напавший – 45-летний инвалид, предположительно – глухонемой.

В качестве основной версии нападения следователи рассматривают внутренний конфликт между сослуживцами.

Территория вокруг места происшествия оцеплена, ближайшая станция метро закрыта.

Ранее сообщалось, что во Франции грабители-неудачники попались на уловку инкассаторов.

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Франция убийство Париж

Источник: ТАСС

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