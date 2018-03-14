Убийство журналиста в Словакии: парламент проведет голосование о вотуме недоверия правительству

Сегодня, 03:46

Для выражения недоверия правительству нужны голоса 90 из 150 членов парламента

фото AFP
фото AFP

В Словакии после убийства журналиста-расследователя Яна Кучака депутаты проведут голосование о вотуме недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Решение о голосовании о вотума недоверия Фицо принято несмотря на отставку 12 марта на фоне многотысячных протестов министра внутренних дел Роберта Калиняка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что голосование назначено на 19 марта. Для выражения недоверия правительству нужны голоса 90 из 150 членов парламента.

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Ранее сообщалось, что словацкая партия Most-Híd, которая входит в коалицию, инициирует досрочные выборы из-за убийства журналиста Яна Кучака. В случае, если правительство не согласится на досрочные выборы, партия собирается выйти из коалиции. Однако премьер Словакии Роберт Фицо выступает против идеи досрочных выборов.

Напомним, в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Коллега Кучака рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

1 марта стало известно, что полиция Словакии задержала итальянского предпринимателя Антонина Вадалу, который был одним из главных фигурантов в расследовании убитого словацкого журналиста. Полиция также задержала его брата Бруно и двоюродного брата Пьетро Катроппу.

Позже стало известно, что словацкая полиция отпустила всех семерых людей, задержанных в связи с убийством журналиста.
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