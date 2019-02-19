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Участие Британии в выборах в Европарламент: Лондон расставил точки над "і"

Сегодня, 13:14

В министерстве по делам Brexit сообщили, что королевство покинет Евросоюз раньше, чем пройдут выборы

Фото: AFP
Участие Британии в выборах в Европарламент: Лондон расставил точки над "і" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be4/e30/5c6be4e305346.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be4/e30/5c6be4e305346.jpg Евросоюз В министерстве по делам Brexit сообщили, что королевство покинет Евросоюз раньше, чем пройдут выборы

Великобритания не станет участвовать в майских выборах в Европейский парламент, поскольку 29 марта покинет Европейский союз.

Об этом 19 февраля заявил младший министр по делам Brexit Мартин Калланан, таким образом опровергнув слова президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который не исключил то, что Соединенное Королевство может принять участие в европейских выборах, поскольку может попросить продлить срок для выхода из ЕС.

"Нет, потому что мы выходим 29 марта", – ответил Калланан на вопрос о том, может ли Великобритания принять участие в выборах.

Он добавил, что британский премьер-министр Тереза Мэй "ясно дала понять", что Лондон намерен осуществить Brexit 29 марта.

"Это оговорено статьей 50 Договора о ЕС и нашим внутренним законодательством", – подчеркнул политик.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что переговоры по Brexit находятся на решающем этапе.

В то же время председатель нижней палаты британского парламента Андреа Лидсом утверждает, что правительство готово выйти из ЕС без соглашения в установленный срок – 29 марта, если парламент не одобрит план Мэй по Brexit.

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Тег Великобритания, Европарламент, брексит, Brexit

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