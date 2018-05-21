Учения НАТО в странах Балтии: Минобороны Литвы раскрыло детали

Около 1,5 тыс. единиц военной техники прибудет в Литву для участия в учениях НАТО на литовской территории, а также проследует через страну на учения Североатлантического альянса в Латвии и Эстонии. Об этом 21 мая сообщило Минобороны Литвы, передает ТАСС.

"Для участия в маневрах в Литву для совместной тренировки с литовскими военными, а также, следуя для таких же учений в Латвии и Эстонии, 6-9 июня в нашу страну передислоцируется 2-й кавалерийский полк Сухопутных войск США с 3 тыс. военных и 1,5 тыс. единиц техники", – указало военное ведомство, не уточнив характеристики техники.

В мае-июне на территории Литвы запланированы масштабные региональные маневры Saber Strike 2018 с участием 6,6 тыс. иностранных военных. Согласие на их проведение пришлось получить в парламенте, так как полномочия правительства ограничиваются допуском в Литву 1,6 тыс. военных из других стран.

В понедельник в Литве начались специализированные учения НАТО в области коммуникационной устойчивости и систем связи Steadfast Cobalt с участием военных из 25 стран НАТО. В июне Литва с привлечением союзников по НАТО намечает провести крупнейшие национальные тактические учения Perkuno griausmas 2018.

Ранее сообщалось, что в Польше на базе ВВС под Познанью 14-25 мая проходят масштабные учения военно-воздушных сил стран НАТО Tiger Meet.

"О своем участии заявили 22 эскадрильи из 13 стран, в частности из Италии, Испании, Чехии, Нидерландов, Германии, Бельгии, Венгрии, Швейцарии, Австрии, Франции и Великобритании", – сообщает Минобороны Польши.

Также мы сообщали, что американские военные отправили батарею "Патриотов" в Литву для учений. Система была развернута в Литве в рамках учений Tobruq legacy-2017, которые прошли с 11 по 22 июля 2017 года.