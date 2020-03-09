Коронавирус проник в последнюю страну Евросоюза

До 9 марта Кипр оставался единственной страной ЕС, где не фиксировали заболевших COVID-19

Вслед за Албанией 9 марта стало известно о первых зафиксированных случаях коронавирусной инфекции в Кипре.

Об этом, как пишет местное агентство новостей CNA, сообщил на брифинге кипрский министр здравоохранения Константинос Иоанну, отметив, что возбудитель атипичной пневмонии COVID-19 обнаружили сразу у двух пациентов.

Первый – это 25-летний мужчина из Лимассола. 26 февраля он вернулся из Милана, который является столицей охваченного коронавирусом итальянского региона Ломбардия. По прилету его осмотрели в аэропорту, после чего он последовал приказу о самоизоляции, а 5 марта у него проявились симптомы болезни.

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А второй – 64-летний сотрудник государственной больницы из Никосии. Вирус у него подтвердился по приезду из Великобританию 3 марта.

Поскольку Соединенное Королевство не является страной повышенного риска, пациент не самоизолировался и вступал в контакт с другими людьми. В настоящее время Минздрав пытается найти людей, с которыми медработник вступал в контакт, и протестировать их на наличие COVID-19.

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Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было инфицированных коронавирусом.

Напомним, что состоянием на сегодняшнее утро число людей, которые заразились COVID-19 во всем мире (в целом, более 70 стран), достигло 108 568 человек, 3813 из них скончались. Большинство случаев заболевания – 80 735 – зафиксированы в Китае.

В Украине все еще подтвержден лишь один случай инфицирования – мужчина из Черновцов заразился вирусом в Италии. Его состояние медики сейчас оценивают как стабильное, но симптомы до сих пор сохраняются: температура у мужчины то поднимается, то падает.

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