Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Коронавирус проник в последнюю страну Евросоюза

9 марта, 20:00

Станислав Кожемякин

До 9 марта Кипр оставался единственной страной ЕС, где не фиксировали заболевших COVID-19

Вслед за Албанией 9 марта стало известно о первых зафиксированных случаях коронавирусной инфекции в Кипре.

Об этом, как пишет местное агентство новостей CNA, сообщил на брифинге кипрский министр здравоохранения Константинос Иоанну, отметив, что возбудитель атипичной пневмонии COVID-19 обнаружили сразу у двух пациентов.

Первый – это 25-летний мужчина из Лимассола. 26 февраля он вернулся из Милана, который является столицей охваченного коронавирусом итальянского региона Ломбардия. По прилету его осмотрели в аэропорту, после чего он последовал приказу о самоизоляции, а 5 марта у него проявились симптомы болезни.

Реклама

А второй – 64-летний сотрудник государственной больницы из Никосии. Вирус у него подтвердился по приезду из Великобританию 3 марта.

Поскольку Соединенное Королевство не является страной повышенного риска, пациент не самоизолировался и вступал в контакт с другими людьми. В настоящее время Минздрав пытается найти людей, с которыми медработник вступал в контакт, и протестировать их на наличие COVID-19.

В тренде
Космический корабль SpaceX пристыковался к МКС: видео

Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было инфицированных коронавирусом.

Напомним, что состоянием на сегодняшнее утро число людей, которые заразились COVID-19 во всем мире (в целом, более 70 стран), достигло 108 568 человек, 3813 из них скончались. Большинство случаев заболевания – 80 735 – зафиксированы в Китае.

В Украине все еще подтвержден лишь один случай инфицирования – мужчина из Черновцов заразился вирусом в Италии. Его состояние медики сейчас оценивают как стабильное, но симптомы до сих пор сохраняются: температура у мужчины то поднимается, то падает.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Кипр эпидемия вирус коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Кремль готовит атаку
Кремль готовит атаку "русского мира" на Европу: дипломаты раскрыли планы МосквыПолитика
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцев
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцевДругие страны
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорили
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорилиДругие страны
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на Кулебу
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на КулебуПолитика
Берлускони завел любовницу на 53 года младше него
Берлускони завел любовницу на 53 года младше негоЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...