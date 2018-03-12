Угроза торговой войны Евросоюза и США: Меркель надеется на переговоры

Сегодня, 20:57

Евросоюзу, возможно, придется ответить действиями на новые торговые тарифы США, однако канцлер Германии хотела бы этого избежать

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

Евросоюзу, возможно, придется дать ответ на одностороннее введение Соединенными Штатами новых торговых тарифов, однако канцлер Германии Ангела Меркель все еще рассчитывает на возможность переговоров между ЕС и США по этому вопросу.

"Если этих односторонних мер не удастся избежать, тогда мы должны подумать над тем, как ответить соответствующим образом; но в первую очередь я уделяю первоочередное внимание переговорам, и для них будет масса возможностей", – заявила канцлер ФРГ на пресс-конференции.

По словам заместителя председателя Еврокомиссии Юрки Катайнена, если ситуация усугубится, то Еврокомиссия будет готова обратиться в орган ВТО по урегулированию споров и предъявить претензии Соединенным Штатам.

Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о пошлинах на ввоз стали и алюминия, введение которых, по данным ВТО, может инициировать торговую войнуПошлины на ввоз стали составят 25%, на алюминий – 10% процентов. Новые тарифы вступят в силу через 15 дней, то есть 23 марта. Ставка на импорт металлов не коснется Мексики и Канады.

Европейский Союз уже требует от США отменить пошлины. Ранее Еврокомиссия утвердила проект мер в сфере внешней торговли со США. Одним из предложенных шагов, в частности, является защита интересов в сфере внешней торговли в рамках ВТО. Второй мерой может стать введение аналогичных таможенных тарифов на американский импорт в ЕС.

Украина проводит переговоры с США по введению пошлин на сталь и алюминий, сообщила замминистра экономического развития Украины, торговый представитель Наталья Микольская. По ее словам, правительство прилагает все усилия, чтобы пошлины не коснулись Украины.
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Источник:

Интерфакс

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