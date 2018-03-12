Угроза торговой войны Евросоюза и США: Меркель надеется на переговоры

Евросоюзу, возможно, придется ответить действиями на новые торговые тарифы США, однако канцлер Германии хотела бы этого избежать

Евросоюзу, возможно, придется дать ответ на одностороннее введение Соединенными Штатами новых торговых тарифов, однако канцлер Германии Ангела Меркель все еще рассчитывает на возможность переговоров между ЕС и США по этому вопросу.

"Если этих односторонних мер не удастся избежать, тогда мы должны подумать над тем, как ответить соответствующим образом; но в первую очередь я уделяю первоочередное внимание переговорам, и для них будет масса возможностей", – заявила канцлер ФРГ на пресс-конференции.

По словам заместителя председателя Еврокомиссии Юрки Катайнена, если ситуация усугубится, то Еврокомиссия будет готова обратиться в орган ВТО по урегулированию споров и предъявить претензии Соединенным Штатам.

Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о пошлинах на ввоз стали и алюминия, введение которых, по данным ВТО, может инициировать торговую войну. Пошлины на ввоз стали составят 25%, на алюминий – 10% процентов. Новые тарифы вступят в силу через 15 дней, то есть 23 марта. Ставка на импорт металлов не коснется Мексики и Канады.

Европейский Союз уже требует от США отменить пошлины. Ранее Еврокомиссия утвердила проект мер в сфере внешней торговли со США. Одним из предложенных шагов, в частности, является защита интересов в сфере внешней торговли в рамках ВТО. Второй мерой может стать введение аналогичных таможенных тарифов на американский импорт в ЕС.

Украина проводит переговоры с США по введению пошлин на сталь и алюминий, сообщила замминистра экономического развития Украины, торговый представитель Наталья Микольская. По ее словам, правительство прилагает все усилия, чтобы пошлины не коснулись Украины.