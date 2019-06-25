Украина прекратила работу в ПАСЕ, а Грузия оспаривает полномочия России

Украинцы боролись, как могли, но европейцы не оценили

Россияне вернулись в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Их делегацию возглавляют депутаты, которым въезд в ЕС запрещен. Но сегодня они в Страсбурге. Правда, встретили их там не совсем приветливо. Грузины – обжаловали полномочия российской делегации. А украинцы отказались сидеть с ней в одном зале. И решили прекратить работу в Ассамблее.

В Страсбурге – за полночь, а зал – полный. В украинском парламенте ради судьбоносных решений привыкли засиживаться до последнего. А для ПАСЕ это впервые. Европейцы решают, возвращать сюда русских, которых сами же в 2014 фактически выгнали из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на Донбассе.

"Это предательство памяти 13 тысяч украинцев, которые отдали свою жизнь за то, чтобы вы мирно здесь сидели и говорили ни о чем. В то время, когда украинцы проливают кровь, вы продаете принципы, на которых создавалась организация, за деньги. Вместо того, чтобы ограничить чиновничьи аппетиты, сократить численность организации вы хотите, чтобы Россия внесла свой вклад. Потаканием и политикой умиротворения агрессора не остановишь, а наоборот разжигаете их аппетиты. Каждому из вас пусть будет стыдно смотреть в зеркало, когда вы будете утром чистить зубы и стыдно будет смотреть в глаза своим детям, когда вы их учите морали и демократии", заявил Олег Ляшко, представитель украинской делегации в ПАСЕ.

Украинцы боролись, как могли. Но европейцы не оценили: пятый год они без российских денег. Федерация не платит взносов, с тех пор, как отсюда ушла ее делегация. Задолжала 75 миллионов евро. Поэтому 118 делегатов – итальянцы, немцы, французы – голосуют за возвращение русских. 62 – британцы, поляки, представители народов Балтии – против.

Под утро – во Дворец Европы, где и произошло скандальное голосования, заходят украинцы. С сине-желтым флагом и красноречивыми плакатами – напоминают о преступлениях России. Это она, говорит переселенка из Луганска Анна, оккупировала ее родину.

"Мы своими глазами видели, как это все начиналось. Была надежда – остановят. ПАСЕ исключила их из своих списков, и сейчас они просто влазят, как ехидны, назад и будут делать то же самое. И никогда не остановятся", – говорит она.

Долго ждать себя не заставили – утром российские делегаты появились во Дворце Европы. В том числе и те, кому въезд в ЕС запрещен.

"Скажите, вы собираетесь выполнять резолюцию ПАСЕ? Мы не собираемся исполнять ни одной резолюции ПАСЕ, которая была принята в отсутствие Российской Федерации", – заявил представитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

И в зале победный настрой россиянам испортили. Только они сюда зашли, их полномочия обжаловали. Сделала это грузинская делегация. Мол, россияне не заслужили этих кресел снова. Ведь не выполнили ничего из того, к чему их обязывала ПАСЕ. Минские соглашения не соблюдаются, политзаключенных – не выпускают.

Больше всего возмущались украинцы. А выступив, демонстративно покинули зал. Завтра здесь будет решающая дискуссия, во время которой парламентарии определятся, восстанавливать ли права россиян. И хоть каким будет решение, украинская делегация уже решила: сюда не вернется.

Как уже сообщалось, за возвращение России в ПАСЕ проголосовали 118 делегатов, включая лидера молдавской партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе и главу фракции социалистов Влада Батринчу.

В то же время, вице-председатель партии "Действие и солидарность" Михаил Попша высказался против резолюции, и еще два члены молдавской делегации отсутствовали при голосовании.

Напомним, что на вчерашнем заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. В ответ на это украинская делегация покинула сессию Ассамблеи.

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