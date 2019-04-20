Украина выбирает президента: что влияет на выбор украинцев в Варшаве

Украинцы сами ищут информацию, чтобы определиться – за кого голосовать

Супруги харьковчане Надежда и Алексей в польской столице живет почти пять лет. Переехали в начале Революции достоинства. Заробитчанами себя не считают. И от украинского гражданства не отказываются.

Украинцев в Польше, по разным подсчетам, – до двух миллионов. Единственное, что точно известно – только в Варшаве социальные налоги платит 500 тысяч украинских граждан.

Проголосовать они могут в Варшаве, Люблине, Кракове и Гданьске. И позаботиться об этом избиратели должны были заранее.

"Перед первым туром, и перед вторым туром до 15 числа включительно мы принимали заявления на смену адреса, где избиратель должен проголосовать. Эти заявления обрабатывались консульством, обрабатывались МИД, и затем попадали в ЦИК", – говорит Роман Сосновский, глава избирательного участка в Варшаве.

Украинцы сами ищут информацию, чтобы определиться – за кого голосовать.

"К сожалению, информация о выборах в Украине в польских СМИ имеет преимущественно развлекательный характер" ,- говорит Лукаш Яшин, аналитик Польского института международных дел.

Во время первого тура выборов в Варшаве и Кракове были длинные очереди к избирательным участкам. Даже когда закончилось время для голосования, несколько сотен украинцев смогли отдать голос за своего кандидата. Однако супруги харьковчан уверяет: ни очереди, ни погодные условия не помешают им сделать свой выбор.

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