В Италии ожидают бум желающих проголосовать на выборах президента Украины

Выборы президента Украины – топ-тема для украинских гастарбайтеров, об этом говорят на каждой встрече и даже в церкви

В Италии ожидают настоящий бум желающих проголосовать 21 апреля на выборах президента Украины. Хотя на первый тур проголосовать пришла лишь четверть избирателей.

Выборы президента Украины – топ тема для украинских гастарбайтеров. Об этом говорят на каждой встрече и даже в церкви.

Основное источник для информации – интернет.

В Италии обустроили четыре избирательных участка. По одному в консульствах в Риме и Неаполе и два – в Милане.

В первом туре в Риме проголосовало менее половины зарегистрированных в консульстве украинцев. А вот в это воскресенье, прогнозируют в посольстве, их будет гораздо больше. И это несмотря на католическую Пасху, ограничение движения общественного транспорта и для многих избирателей перелет с другого угла страны, что стоит немалых денег.

А тем временем в украинских церквях Италии проводят специальные богослужения за хорошую судьбу для Украины.

19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины. Надеемся услышать ответы на самые важные для украинцев вопросы.

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 21:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апреля.

Отметим, с ночи на НСК "Олимпийский" начались приготовления к дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Накануне вечером штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи. Однако каким будет сценарий дебатов между кандидатами и кто из зрителей сможет на них попасть, на самом стадионе пока не знают.

Отметим, недавно глава МВД Арсен Аваков обратился к кандидатам в президенты с призывом не переходить черту в избирательном процессе. Агрессивность общественно-политического противостояния в стране достигла совершенно недопустимого уровня, считает министр.

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