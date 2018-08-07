Украинцам советуют не посещать отдельные курорты Португалии

Сегодня, 16:55

Предупреждение выпущено в связи со стихийным масштабным пожаром

Фото: AFP
Фото: AFP

Посольство Украины в Португалии рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения лесной местности в туристическом регионе Алгарве. Соответствующие рекомендации размещены на сайте посольства.

Предупреждение выпущено "в связи со стихийным масштабным пожаром в горной местности вблизи поселка Моншик и на придорожных участках между этим поселком и городом Портимао, которая продолжает нести угрозу местному населению и отдыхающим в этом регионе туристам, а также – существованием повышенной вероятности возникновения пожаров в центральной и северной частях страны", – говорится в сообщении.

Кроме этого, по сообщению Национальной службы гражданской защиты Португалии, вследствие усиления ветра 7 августа существует угроза распространения стихии в туристический район вблизи Портимао, округ Фару.

Гражданам Украины, которые находятся в этом районе, следует внимательно следить за сообщениями местных служб, в том числе путем рассылки предупреждающих sms-сообщений, о развитии ситуации и выполнять инструкции пожарно-спасательных служб.

Как сообщалось, более тысячи пожарных при поддержке 19 самолетов пятый день борются с большой естественной пожаром на юге Португалии, недалеко популярных пляжей курортного региона Алгарве.

В столице, Лиссабоне, побит 37-ми летний температурный рекорд. Накануне воздух там разогрелся до плюс 44ох. С огнем сейчас борются 800 пожарных и авиация.

Такая же жара окутала и юг соседней Испании. В городе корда температура достигла 44-х градусов. Через раскаленный воздух лесные пожары вспыхнули вблизи Нервы и Мадрида. Из-за духоты на юге страны уже погибли три человека.
Португалия, пожар, жара, лесной пожар

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