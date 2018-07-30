Из-за сильных лесных пожаров в Испании начали массовую эвакуацию

Из-за лесного пожара в районе испанского населенного пункта Манильва (автономное сообщество Андалусия) начали массовую эвакуацию. Об этом сообщила региональная служба экстренной помощи.

Такие меры приняли из соображений безопасности. Также на некоторое время был перекрыт участок одной из автотрасс. Отмечается, что в ночь на понедельник в службу поступило около 150 звонков из-за пожара.

В борьбе со стихией задействованы пожарные расчеты, а также вертолеты. К настоящему моменту ситуация стабилизируется.

Ранее причиной пожара в Греции, который уже унесли жизни более 90 человек, по результатам расследования, проведенного Греческой пожарной службой, оказалась халатность, а не умышленный поджог, как заявляют чиновники.

Расследование в Дау Педели, где начался лесной пожар, свидетельствует о том, что его причиной, скорее всего, стала халатность местного жителя, который зажег костер из дров и веток.

Напомним. заместитель министра внутренних дел Греции Никос Тоскас заявил, что лесные пожары могли быть вызваны умышленными поджогами.

Как сообщалось, премьер-министр Алексис Ципрас объявил трехдневный общенациональный траур по погибшим.