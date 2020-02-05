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Украинцу в Польше грозит три года тюрьмы: что он натворил

5 февраля, 16:15

27-летнего мужчину задержали в Варшаве

В Польше, где ранее украинцам вынесли жесткие приговоры за контрабанду наркотиков, задержали гражданина Украины, у которого в машине обнаружили приличную партию запрещенных препаратов.

Как сообщили в пресс-службе полиции Варшавы 5 февраля, наркотики 27-летний украинец вез в своем автомобиле. Когда сотрудники органов правопорядка остановили его для проверки, водитель заметно нервничал, чем привлек к себе внимание.

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В результате в пачке сигарет в подлокотнике и в банке под сиденьем у него обнаружили более 10 граммов марихуаны, несколько порций кокаина и около дюжины порций ЛСД.

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В связи с этим украинца доставили в полицейский участок, где ему предъявили обвинение в хранении наркотиков, за что польское законодательство предусматривает до трех лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Польше перехватили крупнейшую за несколько десятилетия партию кокаина: в контейнере с мелом из Колумбии пытались ввезти около 1850 кг наркотика.

А в сентябре польские правоохранители взяли под стражу двух украинцев и украинку за шутку о теракте во время проходивших в Варшаве памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, на которых присутствовал также и президент Украины Владимир Зеленский.

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Польша наркотики марихуана кокаин Варшава украинцы за границей украинцы в Польше ЛСД

Источник: Сегодня

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