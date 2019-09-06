Украинцы покорили всех на фестивале еды в Брюсселе

В Брюсселе, где недавно развернули огромный украинский флаг, проходит известный во всем мире фестиваль еды. Здесь представлены блюда на любой вкус – холодные и горячие, с перчинкой, медом и сахаром. И даже в будние здесь посетителей хоть отбавляй.
Вокруг царит шум, громкая музыка и стук столовой посуды – атмосфера на мероприятии праздничная, даже несмотря на дождливую погоду. Местные и гости столицы собрались здесь попробовать как национальные бельгийские блюда, так и вкусности международной кухни.
А еще – не теряют возможности насладиться изысканным вином. В этом году здесь представляют бордо. Виноделов сюда приехало аж полсотни – они даже устроили курсы по истории напитка.
Только бельгийских шеф-поваров здесь – около 30. И еще несколько десятков из разных уголков мира, которые удивляют посетителей различными деликатесами.
Среди гостей фестиваля можно встретить венгров, поляков, китайцев и даже корейцев. Их кухня сейчас интересна многим. Правда, надо быть осторожными: блюда могут быть острыми.
"Это корейская национальная кухня. Блюдо называется "кочуджан бульгоги". Это маринованная говядина в очень остром соусе", – говорит представительница Южной Кореи.
"Сегодня" познакомились с вьетнамцем по имени Йу. Он уже долгое время живет в Бельгии. Ему нравится пробовать что-то новое. На этот раз он выбрал украинскую кухню.
"Я не знаком с вашими блюдами, никогда не пробовал, но хочу это сделать. Поэтому сегодня это для меня впервые!" – утверждает он.
Как и в прошлом году, украинцы на фестивале пользуются большой популярностью.
"Сегодня мы готовим крымско-татарскую кухню. Так как Крым был и есть Украиной! У нас – лангман с лапшой, крымско-татарский плов с бараниной. Украинские блюда с каждым годом становятся популярней. Идут, идут к нам люди", – говорит шеф-повар из Киев Павел Васянович.
Посетителей много, но шеф-повару это только в радость.
Напомним, ранее социологи выяснили, что мужчины из разных уголков Украины отличаются своими вкусовыми предпочтениями. Что любят есть украинцы с севера, юга и центра страны, вы можете узнать на нашем сайте.
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