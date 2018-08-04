Украинцы в мире: в Австрии – банка оливок как подарок на свадьбу

Мы продолжаем серию публикаций проекта "Украинцы в мире". Наши сегодняшние герои обитают в Австрии — стране, где в 50—60-х годах прошлого века украинская диаспора была довольно многочисленной и мощной. Да и сегодня на родине Моцарта живут и учатся много украинцев из разных регионов.

Лидия Акрышора из Черновицкой области приехала в Вену учиться, и вот уже три года

живет и работает в этом городе. Ирина Бухеггер (Корзюк) за 9 лет успела дважды выйти замуж и запустить собственный бизнес. Анну Альтенридерер в Австрию тоже привела любовь: с будущим мужем она познакомилась в Киеве, где он работал в банке. И хотя страна, казалось бы, одна, у каждой из девушек — своя история интеграции и впечатления.

Молодежь: троллят Путина и голодают по вечерам

Об эмиграции как таковой Лидия Акрышора из Черновицкой области даже не помышляла. Но, с присущим юности максимализмом, мечтала получить европейское образование. Девушка осознавала, что полученных в Киевском университете знаний недостаточно: хотелось попробовать что-то еще. Тогда она, параллельно с учебой на родине, стала искать страну, где есть доступное образование. Собиралась в Голландию — но оказалось, что стипендия не покрывает расходов на жилье. И тут подруга рассказала о своей учебе в Австрии.

"В 2013 году я подала документы, и меня приняли на бесплатное обучение, но с условием, что я выучу немецкий, — вспоминает героиня. — До этого я никогда не была в Вене, но все же рискнула: это же так интересно!".

Комната с удобствами в общежитии по цене аренды почти равнялась квартире. Поэтому девушке приходилось одновременно сдавать курсовые в киевском вузе, учить язык и подрабатывать. Правда, трудиться студентам магистратуры разрешалось не более двадцати часов в неделю. Лида решила пойти ва-банк, и устроилась в журнал BIBER magazine — издание для "новых австрийцев", потомков второй-третьей волны эмиграции. Редакция состояла из журналистов-иммигрантов, и работа в ней стала для украинки отличным тренингом профессии и немецкого языка.

В 2015 году Лида написала в журнал статью об украинских раненых солдатах, которые лечились в Вене. Анонс публикации даже вынесли на обложку: фото наших ребят на протезах, и заголовок "Danke, Putin!" ("Спасибо, Путин!") вызвало огромный резонанс. Посольство России ожидаемо обрушило на журнал шквал критики: на тот момент в Австрии мало и односторонне освещали события на Донбассе, и Лида внесла достойную лепту в корректировку информационной ситуации.

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"Украинцы в Австрии активно участвовали в помощи нашим раненым — собирали деньги, вели переговоры с клиниками, благодаря которым бойцы имели возможности пройти реабилитацию в лучшей в Европе "Школе ходьбы" — для тех, кто пострадал в боевых действиях, — рассказывает девушка. — Большую помощь оказали украинские врачи, работающие в Австрии. Сейчас я возглавляю "Общество украинской молодежи в Австрии": мы проводим концерты, кинопоказы, встречи с известными людьми — Сергеем Жаданом, Юрием Андруховичем, Ярославом Грицаком. Делаем все, чтобы сохранить свою идентичность. Для популяризации нашей страны мы ежегодно устраиваем Украинский бал, средства от которого передаются детским домам Украины. Создали и свой сайт, где есть информация обо всем, что касается украинского комьюнити. Именно в Вене у меня появилось много друзей из Восточной Украины — невероятно приятно, что они общаются со мной на украинском. Хотя в быту говорят по-русски".

Говоря об адаптации, Лида признается: вначале было очень тяжело. Другие правила, менталитет, ужасная бюрократия и ненормированный рабочий день в госучреждениях:

"Придешь за какой-то справкой — а уже закрыто. На следующий день оказывается, что сегодня они работают после обеда. Это возмущало и удивляло: в Европе уж точно все должно быть лучше, чем у нас! Иногда охватывало отчаяние: приходишь продлить визу и понимаешь, что знаешь законы лучше, чем работники этого учреждения. Но при этой некомпетентности все мило улыбаются и говорят "Нет". Зато подобные ситуации очень закаляют: учишься добиваться своего даже при минимальном знании языка".

А вот что не перестает восхищать — красота австрийской столицы.

"Даже если у тебя нет денег и ты не особо разбираешься в искусстве, все равно найдешь что-то на свой вкус, — рассказывает девушка. — В музеях часто бывают дни открытых дверей, в городе проходит много фестивалей, кинопросмотры под открытым небом, а лучшие оркестры дают бесплатные концерты. Правда, иногда за прогулками забываешь, что магазины здесь закрываются в 19:00, а воскресенье вообще везде выходной. Первое время не раз оставалась вечерами голодной из-за этого. В Австрии мне очень нравится отзывчивость людей, их законопослушность, стиль общения и умение наслаждаться жизнью. Хотя привыкнуть к их закрытости непросто: здесь очень ценят личное пространство и не пускают туда незнакомцев. Но если уж вы подружитесь, раскрываются и становятся близкими людьми. Мой круг общения в Вене довольно широк — это люди из разных стран, в том числе и австрийцы. Мне нравится жить в Вене, хотя, признаюсь, скучаю по украинским друзьям. Но довольна, что удалось интегрироваться в это общество настолько, чтобы понять и принять его".

Лидия Акрышора. Уже интегрировалась в Австрии. Фото: архив Л. Акрышоры

Ирина: лечит кота за 3500 евро и сажает помидоры

Спортивный журналист Ирина Корзюк работала в киевской газете и готовилась к поездке на Олимпийские игры-2008 в Китае. Чтобы подтянуть английский, поехала на Мальту — там проходило обучение. В свободное время девушка посещала мастер-классы по сальсе. Именно там она увидела его: статный мужчина европейской наружности наблюдал за танцующими у стойки бара. "В голове вдруг отчетливо прозвучало: "Это твой будущий муж. Подойди и познакомься". Преодолев застенчивость и стараясь не думать про своего киевского жениха, Ира решительно сняла с руки часы, спрятала их в карман и подошла к незнакомцу: "Подскажите, пожалуйста, который час?".

Вспыхнул роман. А через год броварчанка переехала в Австрию уже в качестве жены.

"С первых же дней обнаружилась чудовищная пропасть в наших менталитетах, — признается героиня. — Я учила немецкий, работала фотографом в издании: ездила ежедневно за 50 км от города на электричке, тратила только на дорогу три часа. А в Австрии оплата почасовая, поэтому из работника выжимают все по максимуму: иногда, чтобы отдохнуть хотя бы минут 10, я закрывалась в туалете… Если заметят, что сидишь и ничего не делаешь, то это чревато штрафом. Так что все, кто считают, что в Европе можно легко зарабатывать втрое больше, чем у нас, ошибаются: пашут австрийцы так, как нам и не снилось! В выходные снимала свадьбы — это было хорошим подспорьем. Заметила, что невесты часто жалуются, что сложно выбрать платье. Дело в том, что здесь не любят "дорого и богато", как у нас. Хотят скромно и со вкусом. Так я решилась на собственный свадебный салон. Понимая, что не хватает знаний, записалась на 6-месячные бизнес-курсы (их оплачивает государство, еще и небольшую стипендию дают). В дело вложила все сбережения: в одной части салона у меня фотостудия, в другой — торговый зал. Невесты примеряют платья и тут же делают фотосессию".

Украинские прелестницы. Ирина (ведущая) устраивала в Вене конкурсы красоты для славянок. Фото: архив И. Бухеггер

Через семь лет Ира поняла, что движется вперед, а муж и сам не развивается, и ее активностью недоволен. В его понимании стабильность давала только работа в найме. Жена была не согласна с этим. Развелись, и вскоре Ира встретила Вольфганга: полную противоположность своему бывшему. Амбициозный, менеджер высокого класса в крупной компании — с ним девушка была абсолютно на одной волне! Через год нашла невесту и… экс-супругу: познакомила с ним одну милую украинку, живущую в Вене. Живут душа в душу!

"Мой менталитет за 9 лет изменился, — говорит Ирина. — В нем осталось украинское гостеприимство и радушие, но появились австрийское планирование и здоровая экономия. Я четко знаю, что буду делать через 6, 8, 12 месяцев. Отдых, театр, путешествия планируются задолго, и мне это нравится. Я привыкла к тому, что в семье у каждого свой счет. И расходы на отпуск, допустим, мы делим пополам.

Мне сложно было принять тот факт, что здесь не принято дарить значимые подарки. Например, свидетель жениха на моей первой свадьбе презентовал нам… баночку оливок! А коллега мужа преподнесла пару обычных подсвечников. Даже люди с высокими доходами никогда не дарят вещь дороже 50 евро, только муж жене может значимое что-то преподнести. Эти нюансы просто нужно знать и принимать как данность".

"Сейчас у меня уже два свадебных салона, и я работаю много, как никогда в жизни. Платья покупаю в Украине, у наших дизайнеров, обязательно бываю в Киеве на неделях моды. Большинство моих клиенток — хорватки, боснийки, словачки. Все-таки есть в австрийцах легкий снобизм к "понаехавшим", поэтому у меня нет подруг из местных. Но и тусовкой среди "своих" не ограничиваюсь — дружу с девочками-еги­птянками, другими эмигрантками".

По убеждению Ирины, Австрия — прекрасная страна для жизни. Но есть и то, что приносит дискомфорт. Например, записаться к врачу можно лишь за два месяца. А лечение кота героине обошлось в... 3500 евро!

"Но больше всего хочется вкусных и ароматных украинских овощей — здешние помидоры и огурцы есть невозможно, — сетует Ира. — Однажды я не выдержала и привезла из Украины семена: посадила на грядке помидоры, огурцы, кабачки. Когда созрел урожай, мой муж впервые (!) в жизни попробовал настоящий помидор! С тех пор других не ест".

С президентом Ван дер Белленом. Фрау Бухеггер с главой Австрии. Фото: архив И. Бухеггер

Анна: шок от "русского клуба" и "короткие беседы"

С будущим мужем-австрийцем PR-менеджер Анна Демьянива познакомилась в Киеве, где он работал в банке. Со временем супруг решил получить второе высшее образование, и семья переехала в небольшой городок Клагенгфурт-ам-Вертерзее. Там, в чудесном крае озер и лесов, у пары родилась дочь. Университетских знаний немецкого в Австрии оказалось недостаточно, и Аня пошла на языковые курсы.

"Со мной в группе были вьетнамцы, словенцы, из украинцев — только жена экс-телохранителя известного политика, — говорит героиня. — В австрийской глубинке жизнь размеренна и проста: люди на улицах здороваются, а с появлением ребенка у меня появилось много знакомых мамочек. При всей своей закрытости австрийцы преуспели в искусстве small talk ("маленькая беседа"). Ждешь зеленый на светофоре — и милый дедуля рядом обязательно перекинется с тобой парой слов. Так везде, и это создает ощущение общности и комфорта. Жизнь в Европе — отличный способ прочистить мозги, посмотреть на обычные вещи под другим углом. Мне импонирует здешняя философия жизни "без барьеров". Это и обходительность чиновников, и скорость обслуживания в супермаркете, и удобство муниципального транспорта, и чистота на улицах, и культура вождения и многое другое. Но прежде всего — взаимное уважение: в Австрии невозможно представить ситуацию, чтобы кто-то нечаянно задел вас локтем или "подрезал" на велосипеде, и не извинился. В любом австрийском городе мне не приходилось задумываться, стоит ли брать детскую коляску, выходя на улицу. Все торговые центры, станции метро, музеи, бассейны, парковки оборудованы лифтами или пандусами. В городском транспорте есть кнопка: нажимаешь — и порожек опускается до уровня мостовой, а внутри есть специальное место для коляски, где ее можно закрепить ремнем. Для женщины с ребенком здесь нет никаких трудностей и барьеров. Однажды я попала в "русский клуб": его организовала одна австрийка, Ирэна, которая увлекалась славянскими языками. Цель была вроде как благородная: общение ее земляков с носителями языка. Мы пришли на эту встречу: везде российские флаги и гербы, караоке с песнями Пугачевой, игра в "Что? Где? Когда?". Мне непонятно было, откуда у 20-летних русских девочек такая ностальгия по "совку"? В итоге мы решили, что больше туда не пойдем… Жизнь здесь довольно дорогая. Буханка хлеба — 2,5 евро, один баклажан в разгар сезона — 1,70 евро. Очень высокие налоги: скажем, при зарплате в 2000 евро на руки получаешь 1500. Тут много правил и запретов, нарушение которых чревато штрафами. Ну, и скрытый шовинизм: на работу берут предпочтительно австрийцев".

Анна с дочкой: "В Австрии с ребенком жить очень комфортно". Фото: архив А. Альтенридерер