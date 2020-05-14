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Разрешили бегать по расписанию и запустили транспорт: как Европа выходит из карантина

14 мая, 07:00

Игорь Серов

В Испании после спада снова начался небольшой рост заболеваемости, а в Италии ввели новые смягчения

Европа понемногу возвращается к привычной жизни, ведь пик заболеваемости COVID-19 в ЕС уже пройден. Украинцы, проживающие в Испании и Италии, где число зараженных коронавирусной инфекцией еще совсем недавно било рекорды, рассказали, как эти страны выходят из карантина.

Глава Христианского украинского общества в Италии Олесь Городецкий в комментарии "Сегодня" отметил, что ныне ежесуточно фиксируется около 200-300 смертей.

"С 4 мая в Италии началась вторая фаза выхода из карантина. Разрешили работать предприятиям, мануфактурам, стройкам. По средним подсчетам властей, на работу смогли выйти около 4 миллионов граждан, – рассказал нам Олесь Городецкий. – Разрешены прогулки на улице, открыли парки, разрешено заниматься спортом, но эти занятия не должны быть групповыми. Общественный транспорт работает, но число пассажиров ограничено. Рестораны и бары работают в режиме "навынос".

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По словам Городецкого, в Италии на протяжении последних недель снижается число умерших от коронавируса.

"В среднем умирают до 200 человек в сутки, но это совсем не те цифры, которые были ранее. Было такое, что за сутки умирало около тысячи человек. Резко уменьшилось и число инфицированных в стране, таких людей меньше 100 тысяч. Один из моих знакомых, который работает медиком, рассказал, что произошел большой спад числа больных. Если ранее в реанимации было оборудовано 100 коек для таких больных, то сейчас там находятся лишь 16 человек", – говорит Городецкий.

Немного иная ситуация в Испании.

"Здешние власти продлили режим чрезвычайного положения еще на две недели. Дело в том, что после того, как начали разрешать выходить на прогулку, все сразу толпами ринулись на улицу, и количество зараженных увеличилось снова. И это после продолжительного спада…" – рассказал нам проживающий в Испании украинец Антон Куриленко.

По его словам, испанские власти, как и руководство других европейских стран, предусмотрели несколько этапов выхода из карантина.

"Первый этап должен был начаться 11 мая, но в Каталонии решили повременить с этим. То есть находимся на нулевом этапе, – говорит Антон. – Во многих других провинциях уже с 11 мая можно собираться до 10 человек, проведывать родственников, правда, передвигаясь только в пределах провинции. Открываются бары и рестораны (для соблюдения дистанции будет сокращено до 30% количество посадочных мест), гостиницы тоже должны открываться".

Как уточняют украинцы, проживающие в Испании, на прошлой неделе власти разрешили заниматься спортом, но в индивидуальном порядке. Выходить на улицу можно только по расписанию и только с теми, с кем проживаешь. С 6 до 10 утра и с 20 до 23 вечера могут выходить те, чей возраст от 14 до 60 лет, с 10 до 12 и с 19 до 20 – старше 60 лет и инвалиды с одним сопровождающим, а между 12 и 19 часами – родители с детьми до 14 лет.

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Напомним, в Испании выявили первый случай заражения COVID-19 у домашнего кота.

Подробнее о том, как Европа выходит из карантина, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Испания Италия украинцы карантин украинцы за границей коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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