Украинец спас пострадавших в масштабном ДТП в Польше: подробности

По словам свидетелей, когда гражданин Украины увидел аварию, он выбежал из своего авто с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим

ДТП. Фото: REUTERS/Carlos Reyes.

Гражданин Украины спас пострадавших в масштабном ДТП в Польше. Авария произошла 9 июня на автомагистрали A6 неподалеку Щецина в северо-западной Польше, тогда погибли шесть человек. В то же время водители рассказали о героическом поступке гражданина Украины.

В результате столкновения загорелось несколько автомобилей. "Господин Андрей вытащил меня через окно", - рассказала одна из женщин, которая стала участницей ДТП.

По словам свидетелей, когда гражданин Украины увидел аварию, он выбежал из своего авто с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим. По информации СМИ, речь идет о по меньшей мере двух женщинах и двух детях.

Напомним, в прошлом месяце в Польше произошло смертельное ДТП, в котором погиб украинец - мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Авария случилась вблизи села Вежбица в Радомском повяте.

Мы также писали о другом происшествии, в ходе которого поезд на большой скорости врезался в карету скорой помощи, которая выехала на переезд. Вследствие случившегося неподалеку от города Пущиково 30-летний врач и 42-летний фельдшер погибли на месте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинец спас пострадавших в масштабном ДТП в Польше: подробности". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"