Украинка умерла после родов в Польше, ее ребенка нашли в колодце

В Польше, где украинке дали 8 лет тюрьмы за попытку убить своего новорожденного ребенка, произошел похожий инцидент, который привел к гибели и матери, и малыша.

Как сообщает gostynin24, 5 мая на ферме в селе Чижев (Мазовецкое воеводство) обнаружили тело новорожденного – оно длительный срок находилось в колодце.

Следователи считают, что ребенка родила 25-летняя украинка, которая приехали в Польшу на заработки. Женщина жила в одной комнате с матерью, но та утверждает, что ничего не знала о беременности дочки.

Полторы недели назад предполагаемая роженица скончалась на ферме от кровопотери.

Напомним, ранее в польском Гданьске произошел другой вопиющий случай – 11-летняя украинская девочка родила ребенка. Сама она приехала в Польшу с матерью за несколько месяцев до этого, по фактам и показаниям матери можно судить о том, что ребенок забеременел еще в Украине.

А в январе недалеко от польского города Грубешов двое украинцев убили 26-летнюю соотечественницу, которая требовала от них вернуть долг. Суд приговорил каждого из них к 25 годам тюрьмы.

Как вообще живется украинским заробитчанам в Польше, смотрите в видеосюжете:

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