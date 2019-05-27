Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Украинские студенты попали в ДТП в Польше: есть пострадавшие

27 мая, 16:11

В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице

В Польше украинские студенты попали в ДТП, двух девушек госпитализировали. Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в Варшаве.

"25 мая в районе Долины Служевской произошло ДТП с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах. В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице Министерства внутренних дел и администрации Польши", – говорится в сообщении.

Как сообщается, из Украины уже прибыли родственники пострадавших.

"Вчера в больнице обеих студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями. Состоялась также встреча с представителем одного из высших учебных заведений, где учится одна из девушек. Дело находится на контроле консульского отдела Посольства Украины в Варшаве", - отметили в Посольстве.

Ранее сообщалось, что двое граждан Украины погибли в результате ДТП в ночь на воскресенье, 14 апреля, возле польского города Кентшин в Варминьско-Мазурском воеводстве. Украинцы с двумя гражданами Грузии путешествовали на легковом автомобиле, который врезался в дерево.

По данным польской полиции, легковушка въехала в дерево на дороге № 591 Ружанка-Воплавки. Двое пассажиров, которые сидели на правой стороне авто, – украинцы 23 и 30 лет – погибли на месте. Еще двое пассажиров – граждане Грузии – травмированы.

Пожарные также уточнили, что сила удара была настолько велика, что из машины выпал двигатель и отлетел на 12 метров, после чего загорелся.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, Польша, студенты

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские студенты попали в ДТП в Польше: есть пострадавшие". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нацполиции сообщили о шокирующем количестве ДТП за сутки

Сегодня, 15:04

За период с 20 по 26 мая в общем вынесено 29 097 постановлений за нарушение ПДД

Кабмин утвердил новые правила учета ДТП

Сегодня, 13:33

Решение правительства обеспечит выявление и анализ причин совершения ДТП

В Киеве "майор" на BMW сбил ребенка: появились фото

Вчера, 10:51

Участник ДТП уверяет, что работает на генерала в отставке и занимается важными антикоррупционными делами

В Черкасской области столкнулись два автомобиля: есть погибшие и пострадавшие

25 мая, 18:10

О ночном ДТП сообщили в Областном центре экстренной медпомощи

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Бьюти-шпаргалка: всё, что ты хотела знать о СС-кремах

Алексей Ягудин: "Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало"

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Украина расплатилась по старым долгам

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Сегодня, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

Вчера, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Вчера, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Названы смартфоны с самым большим уровнем излучения

В Украине приготовили новшества для водителей: что изменилось

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь