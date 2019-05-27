Украинские студенты попали в ДТП в Польше: есть пострадавшие

В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице

В Польше украинские студенты попали в ДТП, двух девушек госпитализировали. Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в Варшаве.

"25 мая в районе Долины Служевской произошло ДТП с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах. В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице Министерства внутренних дел и администрации Польши", – говорится в сообщении.

Как сообщается, из Украины уже прибыли родственники пострадавших.

"Вчера в больнице обеих студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями. Состоялась также встреча с представителем одного из высших учебных заведений, где учится одна из девушек. Дело находится на контроле консульского отдела Посольства Украины в Варшаве", - отметили в Посольстве.

Ранее сообщалось, что двое граждан Украины погибли в результате ДТП в ночь на воскресенье, 14 апреля, возле польского города Кентшин в Варминьско-Мазурском воеводстве. Украинцы с двумя гражданами Грузии путешествовали на легковом автомобиле, который врезался в дерево.

По данным польской полиции, легковушка въехала в дерево на дороге № 591 Ружанка-Воплавки. Двое пассажиров, которые сидели на правой стороне авто, – украинцы 23 и 30 лет – погибли на месте. Еще двое пассажиров – граждане Грузии – травмированы.

Пожарные также уточнили, что сила удара была настолько велика, что из машины выпал двигатель и отлетел на 12 метров, после чего загорелся.

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