Украинские студенты попали в ДТП в Польше: есть пострадавшие
В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице
В Польше украинские студенты попали в ДТП, двух девушек госпитализировали. Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в Варшаве.
"25 мая в районе Долины Служевской произошло ДТП с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах. В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице Министерства внутренних дел и администрации Польши", – говорится в сообщении.
Как сообщается, из Украины уже прибыли родственники пострадавших.
"Вчера в больнице обеих студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями. Состоялась также встреча с представителем одного из высших учебных заведений, где учится одна из девушек. Дело находится на контроле консульского отдела Посольства Украины в Варшаве", - отметили в Посольстве.
Ранее сообщалось, что двое граждан Украины погибли в результате ДТП в ночь на воскресенье, 14 апреля, возле польского города Кентшин в Варминьско-Мазурском воеводстве. Украинцы с двумя гражданами Грузии путешествовали на легковом автомобиле, который врезался в дерево.
По данным польской полиции, легковушка въехала в дерево на дороге № 591 Ружанка-Воплавки. Двое пассажиров, которые сидели на правой стороне авто, – украинцы 23 и 30 лет – погибли на месте. Еще двое пассажиров – граждане Грузии – травмированы.
Пожарные также уточнили, что сила удара была настолько велика, что из машины выпал двигатель и отлетел на 12 метров, после чего загорелся.
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