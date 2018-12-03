Восемь украинцев попали в ДТП в Польше

Сегодня, 11:44

Польская полиция предупреждает, что дорожные условия очень тяжелые, на дороге гололедица, что значительно усложняет торможение

В Польше произошло ДТП. Фото: из открытых источников
В Польше произошло ДТП. Фото: из открытых источников

Девять человек получили травмы в результате столкновения пассажирского автомобиля и фургона в Польше близ Кракова. Пострадало восемь граждан Украины и водитель фургона.

О причинах аварии, а также о состоянии пострадавших информации нет.

Польская полиция предупреждает, что дорожные условия очень тяжелые. На дороге гололедица, что значительно усложняет торможение.

Ранее на автостраде А4 вблизи города Бохня (Малопольское воеводство) произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины. Авария произошла днем в воскресенье, 4 ноября. Травмы получили семь человек, в том числе двое детей и беременная женщина. Им оказали помощь на месте, а затем доставили в больницу для дальнейшей диагностики.

На автомагистрали в направлении Катовице было затруднено движение.

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Ранее в городе Лодзь (центральная часть Польши) в результате ДТП погибла 21-летняя студентка из Украины. Аварию спровоцировал 20-летний гражданин Украины, с которым в автомобиле ехала погибшая.

Ранее мы уже писали о ДТП в Польше, в результате которого 37 украинцев оказались в больнице.

Кроме того, украинцы попали в аварию в Польше также и в марте.

Также мы сообщали об аварии, которая произошла вблизи населенного пункта Новогродек Поморский в Западнопоморском воеводстве – она стоила жизни одному украинцу.
ДТП, Польша, украинцы
Источник:

Польское радио

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