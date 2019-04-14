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Двое украинцев погибли в жутком ДТП в Польше

Сегодня, 15:54

По данным польской полиции, двое украинцев и двое граждан Грузии путешествовали на легковушке, которая врезалась в дерево

Фото: из открытых источников.
Фото: из открытых источников..

Двое граждан Украины погибли в результате ДТП в ночь на воскресенье, 14 апреля, возле польского города Кентшин в Варминьско-Мазурском воеводстве. Украинцы с двумя гражданами Грузии путешествовали на легковом автомобиле, который врезался в дерево.

По данным польской полиции, легковушка въехала в дерево на дороге № 591 Ружанка-Воплавки. Двое пассажиров, которые сидели на правой стороне авто, - украинцы 23 и 30 лет – погибли на месте. Еще двое пассажиров – граждане Грузии – травмированы. 

Пожарные также уточнили, что сила удара была настолько велика, что из машины выпал двигатель и отлетел на 12 метров, после чего загорелся.

У водителя легковушки взяли кровь для анализа на содержание алкоголя. Обстоятельства аварии выясняют польские правоохранители.

Ранее сообщалось, что жертвами дорожного происшествия, которое случилось неподалеку от города Болеславец Нижнесилезского воеводства в Польше 23 марта, стали трое граждан Украины. СМИ писали, что в результате ДТП на месте погибли 18-летняя девушка и двое парней в возрасте 24 и 25 лет.

Кроме того, мы писали о ДТП в которое в Польше попал украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце. В результате аварии погиб водитель автобуса, и еще два человека попали в больницу.


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Тег ДТП, Польша, смертельное ДТП

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Источник:

Польское радио

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