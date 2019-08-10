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Украинские военные примут участие в многонациональных учениях в Германии

Сегодня, 13:48

В учениях будут участвовать бойцы из 21 страны

Украинское сводное подразделение Вооруженных Сил Украины прибыло на базу многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности в Германии для участия в многонациональных учениях "Combined Resolve-12". Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Учения пройдут на полигоне "Хоенфельс", в них примут участие военнослужащие из 21 страны.

Как рассказывает пресс-служба, сейчас идет подготовительный этап. В учебный центр прибывают подразделения, хозяева организуют логистику, участники учений готовят технику и уточняют планы дальнейших действий и тому подобное.

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Представители ВСУ будут участвовать в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR, в обозначении сил противника OPFOR, а также в штабах батальона, бригады и дивизии.

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Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Украинская группа наблюдателей и инструкторов будет оценивать действия подразделений по стандартам НАТО.

В состав сил BLUFOR войдет механизированная рота 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на БМП под руководством капитана Александра Борща.

В составе сил обозначения противника OPFOR будет действовать подразделение Сил специальных операций ВС Украины.

Напомним, ранее войска, привлеченные к проведению операции Объединенных сил на Донбассе провели масштабные учения органов военного управления с применением авиации, танков, катеров, саперов и других видов войск.

Кроме этого, в прошлом месяце в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные морские учения НАТО Sea Breeze, в которых также принимала участие и Украина.

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Германия авиация ВСУ учения военнослужащие

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